Festival das Antigas reúne bandas de forró no Castelão em agosto

Grandes nomes do forró se encontram em Fortaleza para uma nova edição do Festival das Antigas. Marcado para acontecer no dia 17 de agosto, um sábado, o evento irá celebrar o forró nacional com bandas e artistas que marcaram diversas gerações.

Realizado no estacionamento da Arena Castelão, a festa terá shows de Mastruz com Leite, Limão com Mel, Magníficos, Desejo de Menina, Felipão e Forró Moral, Tropykália, Forró Sacode, Brasas do Forró e Balancear.

Os ingressos para o Festival das Antigas já estão à venda no site Bilheteria Digital e na bilheteria presencial do Iguatemi Hall (avenida Washington Soares, 422 - Edson Queiroz), com quatro opções de setores disponíveis.

A bilheteria do estabelecimento funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 13 horas às 19 horas, e aos sábados, das 9 horas às 13 horas. Já as compras on-line têm acréscimo de taxa do site.

Os valores de meia-entrada custam R$ 70 e R$ 120, para Arena e Front, respectivamente, também havendo opção de ingresso solidário para ambos os setores. Com valores únicos, os setores Lounge, de R$ 250, e Premium, por R$ 400, são open bar.

Programação Festival das Antigas 2024:

Festival das Antigas 2024