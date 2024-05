Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 28 de abril (28/05)

Foto: Djasambas/Divulgação Theresa Raquel se apresenta pelo projeto Djasambas no restaurante Esquina Brasil

O Esquina Brasil recebe nesta terça-feira, 28, o show do projeto Djasambas, que apresenta o repertório do mestre Djavan ao som de samba. Quem faz a música acontecer são os artistas Theresa Raquel (voz e violão), Pantico Rocha (bateria) e Nelio Costa (baixo elétrico). A performance inclui apresentação de canções como "Fato Consumado", "Flor de Lis" e "Apoteose ao Samba".

Quando: terça-feira, 28, às 20 horas

terça-feira, 28, às 20 horas Onde: Esquina Brasil (av. Antônio Sales, 3177)

Esquina Brasil (av. Antônio Sales, 3177) Quanto: couvert por R$ 20

couvert por R$ 20 Mais infos: (85) 3198-3643 ou Instagram





Masterchef Brasil

Estreia nesta terça-feira, 28, a 11ª edição do reality show de gastronomia Masterchef Brasil, que vai ao ar semanalmente no canal Band TV. Celebrando 10 anos de programa, é a primeira vez que os participantes enfrentam a composição de júris Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Além disso, o reality conta com a presença de celebridades da internet para ajudar na seletiva da competição; entre os nomes confirmados então Carlinhos Maia, Gkay, Tainá Costa e Enaldinho.

Quando: todas as terças-feiras, às 22h30min

todas as terças-feiras, às 22h30min Onde: Band TV







Comédia Romântica

Segue em exibição nos cinemas a comédia romântica "Belo Desastre - O Casamento", com Dylan Sprouse e Virginia Gardner como casal protagonista. O longa-metragem é o segundo filme da saga "Belo Desastre", inspirada em uma série de livros de mesmo nome. A trama conta a história de um casal de namorados que acorda de ressaca após uma festa e têm uma grande surpresa: eles estão casados.

Quando e onde: Ingresso.com

Amaríssima

Está disponível primeiro álbum da cantora Melly, intitulado "Amaríssima". O projeto conta com vocais de Liniker e possui 12 faixa. As músicas vão do pop ao R&B e foram realizadas pela própria cantora. Com influências que exploram suas referências internacionais e nacionais, a artista aborda temas como infância, relações amorosas e futuro nas composições.