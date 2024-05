Banda Sinfônica da Uece realiza apresentação única neste domingo

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo em 21-02-2023 Cineteatro São Luiz recebe apresentação da Banda Sinfônica da Uece no domingo, 2

A Banda Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará (Uece) se apresenta neste domingo, 2, no Cineteatro São Luiz. A apresentação do grupo faz parte da programação do projeto “Concertos Sinfônicos” do equipamento localizado no Centro e será única.

Dirigido pelo maestro Marcio Landi, o concerto irá apresentar “Scheherazade”, obra do compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov, que é baseada na história “Mil e Uma Noites”.

Composta por 62 músicos, a Banda Sinfônica da Uece contará com a participação de Samya de Lavor e Démick Lopes, que vão narrar trechos da obra literária.

Criada em 2012,o grupo é formado por músicos bolsistas amparados pela Pró-Reitoria de Extensão com o apoio do Centro de Humanidade da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Além de “Scheherazade”, o evento no Cineteatro São Luiz também terá apresentação de “Bachianas Brasileiras No. 1”, série de nove composições produzidas pelo brasileiro Heitor Villa-Lobos em 1930.

Os ingressos para o concerto estão à venda no site Sympla, com valores de R$30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

