Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 29 de maio

Áries 21/03 a 20/04 Busque fazer uso da diplomacia, sobretudo quando passar por problemas. Polêmicas tendem a desestabilizar as interações sociais, conforme sugerem as tensões que a Lua forma com Mercúrio, Urano, Júpiter, Sol e Vênus. Pensando nisso, tente se manter longe de polarizações.

Touro 21/04 a 20/05 É importante encarar os problemas de forma objetiva, sem se deixar levar por ilusões. Situações imprevistas podem prejudicar a vivência da rotina, o que gera inseguranças quanto ao rumo dos acontecimentos, como alerta a tensão lunar com Mercúrio, Urano, Júpiter, Sol e Vênus.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Convém evitar com as especulações sobre o que não pode ser controlado e exercitar a resiliência. Os acontecimentos podem prejudicar a vida em sociedade, levando a encarar a vida com apreensão, dada a tensão lunar com Mercúrio, Urano, Júpiter, Sol e Vênus.

Câncer 21/06 a 22/07 Procure prezar pela disciplina e se cercar de estabilidade, o que ajuda no equilíbrio emotivo. Os aspectos tensos que conectam a Lua com Mercúrio, Urano, Júpiter, Sol e Vênus tendem a alertar para a necessidade de definir um limite para os gastos, evitando ações sem análise de riscos.

Leão 23/07 a 22/08 É preciso manter a mente aberta e respeitar as diferenças, buscando acordos diplomáticos na gestão das demandas. Instabilidade emotiva e excentricidades podem aflorar no relacionamento com o entorno, dificultando o convívio, como alerta a tensão lunar com Mercúrio, Urano, Júpiter, Sol e Vênus.

Virgem 23/08 a 22/09 As surpresas podem ser incômodas, mas é preciso encará-las com coragem. O movimento da Lua tende a se estressar com o de Mercúrio, Urano, Júpiter, Sol e Vênus, o que sugere problemas para lidar com os acontecimentos que lhe tiram da zona de conforto e lhe fazem se adaptar a novas responsabilidades.

Libra 23/09 a 22/10 Procure não se deixar influenciar e valorizar o círculo de confiança. O meio social pode se revelar fator de dispersão, o que lhe ajuda a cometer imprudências que podem levar a prejuízos, como alerta a tensão lunar com Mercúrio, Urano, Júpiter, Sol e Vênus.

Escorpião 23/10 a 21/11 Tente encarar as mudanças como oportunidades de renovação e se mostre disposta a fazer as modificações necessárias. As rotinas sofrem uma reviravolta frente à tensão lunar com Mercúrio, Urano, Júpiter, Sol e Vênus, o que exige capacidade de adaptação e mente aberta.

Sagitário 22/11 a 21/12 Tente encarar as tarefas de forma objetiva, mostrando-se colaborativa com o entorno. A Lua segue tensionada a Mercúrio, Urano, Júpiter, Sol e Vênus, podendo sugerir um momento em que você se vê obrigada a adaptar seus planos, o que tende a lhe render frustrações. Cuidado!

Capricórnio 22/12 a 20/01 Procure conter seus impulsos e se disciplinar, dando prioridade para o que se revela necessário. Extravagâncias no uso de dinheiro tendem a lhe deixar em um momento complicado, impactando na qualidade de vida, como alerta a tensão lunar com Mercúrio, Urano, Júpiter, Sol e Vênus.

Aquário 21/01 a 18/02 Convém seguir fiel às suas prioridades, mas é preciso avaliar a possibilidade de fazer concessões. Os interesses individuais podem contrastar sensivelmente com os coletivos nesse momento de tensão lunar com Mercúrio, Urano, Júpiter, Sol e Vênus, o que pede capacidade diplomática.