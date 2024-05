Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 29 de abril (29/05)

Foto: Alisson Louback/Netflix/Divulgação O filme de ficção científica "Biônicos" estreia na Netflix nesta quarta-feira, 29

O filme de ficção científica "Biônicos" estreia na Netflix nesta quarta-feira, 29. A história, estrelada por Jéssica Córes, Bruno Gagliasso e Gabz, trata-se de uma distopia em que próteses robóticas dominam os esportes. Na trama, que aborda a competição entre duas irmãs, uma delas acaba adentrando o mundo dos crimes e da violência para vencer a competição. O longa-metragem é ambientado no futuro, em um suposto ano de 2025, quando os avanços tecnológicos colocam atletas paralímpicos em vantagem em relação aos demais.

Netflix





Evidências do Amor

Com Sandy e Fábio Porchat como protagonistas, a comédia romântica inspirada no clássico sertanejo "Evidências" estreia no streaming Max nesta quarta-feira, 29. Com direção de Pedro Antonio Paes, a trama acompanha o casal Marco Antônio e Laura, que se apaixonam após cantarem a música juntos em um karaokê e, após se separarem, ficam presos ao passado, sempre que a música "Evidências" é tocada.

Max



Do ponto ao patrimônio

O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS - CE) recebe a exposição "Do Ponto ao Patrimônio", que aborda os patrimônios arquitetônicos de Fortaleza em parceria inédita. Os equipamentos foram digitalizados em alta precisão e disponibilizados para visitação virtual na plataforma DocumentaCE. A obra possibilita a exploração virtual de prédios como o Cineteatro São Luiz e o Edifício São Pedro.

Quando: quarta e quintas, das 16h às 18h; sexta, das 16h às 20h; sábados e domingos, das 19h às 20h

Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Gratuito





Festa na praia

O Beach Club Praiow realiza nesta quarta-feira, 29, festa eletrônica que reúne em seu line-up os DJs Gabe, FancyInc, Antdot, Slimfat e Cellow. O evento, que acontece no bairro Praia do Futuro, se propõe a ser uma grande estrutura preparada com tecnologias que garantem acessibilidade e comodidade ao público.

Quando: quarta-feira, 29, às 23 horas

Praiow (av. Clóvis Arrais Maia, 551 - Praia do Futuro)

R$ 120 (meia-entrada) e R$ 240 (inteira)

www.praiow.com.br ou @praiow





Primavera Flamenca

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) é palco para o espetáculo "Primavera Flamenca", do grupo de Dança Tablado. As dançarinas se apresentam em enredo que se inspira na chegada da primavera e na simplicidade de viver a vida. Na montagem, os conceitos serão compartilhados por meio dos gêneros sevillanas, colombianas, tangos e rumba.

Quando: quarta-feira, 29, às 12 horas

CCBNB (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)

Gratuito