Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Grupo Fascuscuz / divulgação Grupo Fascuscuz estreia espetáculo "Casmurro", baseado na obra de Machado de Assis

Casmurro



O grupo Fascuscuz de Teatro apresenta o espetáculo "Casmurro", adaptação do clássico de Machado de Assis. A obra leva o público a mergulhar nas memórias narradas por Bentinho em torno de sua relação com Capitu, desde o amor juvenil até a suposta traição com seu melhor amigo Escobar. O musical é embalado por canções como "Canto de Ossanha", "Insensatez e Tempo Rei".

Quando: sábado, 1º, e domingo, 2, às 20 horas



sábado, 1º, e domingo, 2, às 20 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)



Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria

Música Clássica

O Cineteatro São Luiz recebe na manhã de domingo, 2, a apresentação Concertos Sinfônicos "Scheherazade", realizada pela Banda Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará (Uece). O espetáculo é baseado nas histórias das 1001 noites do compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov.

Quando: domingo, 2, às 10 horas

domingo, 2, às 10 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas no site Sympla e na bilheteria





Adriana Birolli

A atriz Adriana Birolli, conhecida por papéis em novelas como "Fina Estampa" e "Viver A Vida", faz dois shows em Fortaleza neste fim de semana. Ela sobe ao palco do Teatro Brasil Tropical para apresentar o espetáculo "Não!". A comédia mostra o dilema de uma mulher que faz terapia há 18 anos para aprender a dizer não e ainda não conseguiu. Ela não quer ir à comemoração de seu aniversário e, enquanto se arruma para sair, recebe mensagens de sua mãe, irmã, namorado e chefe, e mostra como a dificuldade de dizer não a atinge.

Quando: sábado, 1º, às 20 horas, e domingo, 2, às 19 horas

sábado, 1º, às 20 horas, e domingo, 2, às 19 horas Onde: Teatro Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323 - Meireles)

Teatro Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323 - Meireles) Quanto: a partir de R$ 40 (meia); vendas no site Sympla





Hip Hop

Acontece neste fim de semana o Festival Cearense de Hip Hop (FCH2). Em 2024, o evento foca nas danças urbanas e as apresentações são divididas nas categorias "Mostra Livre", "Freestyle Dance Competition", "Battle Crews", "Popping Battles", "FCH2 BBoy", "FCH2 BGirl", " FCH2 Open Style", "FCH2 House"

Quando: sábado, 1º, e domingo, 2, às 18 horas

sábado, 1º, e domingo, 2, às 18 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 80 (inteira) 1 kg de alimento não perecível (exceto sal); R$ 40 (meia) 1 kg de alimento não perecível (exceto sal); vendas no Sympla e bilheteria





Asja Lacis

O Grupo Terceiro Corpo comemora dez anos e apresenta nesta sexta-feira, 31, o espetáculo "Asja Lacis já não me escreve". Na peça, o grupo resgata a memória de mulheres apagadas historicamente, como Asja Lacis, atriz e diretora de teatro russa revolucionária, colaboradora de Meyerhold e de Eisenstein, próxima do grupo de Maiakóvski. Ela trabalhou o teatro com operários e com crianças órfãs de guerra.

Quando: sexta-feira, 31, às 19 horas

sexta-feira, 31, às 19 horas Onde: Teatro B. de Paiva (rua Bóris, 90 - Centro)

Teatro B. de Paiva (rua Bóris, 90 - Centro) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria





Cinderela

O Grupo Comédia Cearense apresenta a peça "Cinderela". Em destaque, a história de Cinderela, filha única de um fidalgo. Quando ele morre, ela é deixada sob os cuidados de sua madrasta, que a transforma em uma criada em sua própria casa. Os anos passam e ela se torna uma jovem bela, mas ainda subjugada. Tudo muda quando a família é convidada para um baile.

Quando: domingo, 2, às 17 horas

domingo, 2, às 17 horas Onde: Teatro Nadir Papi Saboya (rua 8 de Setembro, 1331 - Varjota)

Teatro Nadir Papi Saboya (rua 8 de Setembro, 1331 - Varjota) Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Imaculada

Protagonizado por Sydney Sweeney, o filme de terror "Imaculada" estreia em cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 30. Na obra, Cecília é uma jovem religiosa que se torna freira em um convento isolado na região rural da Itália. Após uma gravidez misteriosa, ela é atormentada por forças perversas, enquanto confronta segredos sombrios e horrores do convento. A experiência religiosa está prestes a se transformar em um pesadelo.

Quando e onde: Ingresso.com