Doc Trattoria & wine Bar renova carta de vinhos com 25% de novidades

Foto: Marcília Martins/ Divulgação Adega do DOC Trattotia, uma das maiores do Nordeste, anuncia novidades

Comemorado anualmente no primeiro domingo de junho, o Dia Nacional do Vinho é uma oportunidade para reconhecer e celebrar a cultura vinícola, valorizando a diversidade e qualidade dos vinhos. Celebrando esse momento, o Doc Trattoria & Wine Bar, um dos maiores restaurantes com conceito trattoria & wine bar do nordeste, renovou sua carta de vinhos com 25% de novidades.

O restaurante com o maior número de rótulos de vinhos do Estado, desenvolveu novos sabores para sua carta de vinhos, incluindo novas seleções da França, como das regiões de Bordeaux e da Espanha. Além de novos rótulos da Itália, Nova Zelândia, Líbano, Austrália e África do Sul. A casa conta com cerca de 520 marcas nacionais e internacionais entre champagnes, espumantes, brancos, rosés, tintos e vinhos de sobremesa.

“Procuramos dar mais ênfase aos países do velho mundo. Temos praticamente vinhos de todas as regiões da Itália, alguns vinhos até muito difíceis de encontrar. Também ampliamos bastante a oferta de rótulos da França, das regiões da margem direita e margem esquerda do país e da Espanha. Aumentamos as ofertas de vinho brasileiro, do Chile, da Argentina e também de países um pouco fora da curva, mas bem clássicos, como Nova Zelândia e Líbano. O resultado é uma carta que agrada a todos os gostos e proporciona uma experiência única e memorável, com vinhos que representam o melhor de cada região”, salienta Marco Ferrari, sommelier de referência nacional, responsável pela carta de vinhos e pelas harmonizações com os pratos do restaurante.

A carta de vinhos do DOC inclui vinhos do velho mundo, como Portugal, Alemanha, Hungria, Itália, Líbano, França e Espanha. E do novo mundo, a seleção traz vinhos do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. Além da diversidade do cardápio de vinhos, o Wine Bar do Doc possui máquinas italianas exclusivas, oferecendo uma seleção de 40 rótulos de vinhos que podem ser degustados em taças de 30 ml, 60ml e 120ml.