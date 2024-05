Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 31 de maio (31/05)

A Cia. Barca dos Corações Partidos apresenta nos próximos dias 14 a 16 de junho o espetáculo musical "Jacksons do Pandeiro", um projeto que celebra 11 anos de história do grupo. Nesta montagem, será homenageado o cantor e compositor e multi-instrumentista paraibano Jackson do Pandeiro (1919-1982).

Quando: 14, 15 e 16 de junho

14, 15 e 16 de junho Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: a partir de R$ 19,50; vendas em Sympla ou na bilheteria

a partir de R$ 19,50; vendas em Sympla ou na bilheteria Mais informações: @barcadoscoracoespartidos





Nog e Triz

Sensualidade e amor platônico marcam o novo lançamento de Nog e Triz. A união entre os dois artistas originou o single "Longe do Fim", que ganhou videoclipe no canal do artista no YouTube. A faixa chega às plataformas digitais nessa sexta-feira (31/5). Em "Longe do Fim", Nog e Triz narram um relacionamento entre duas pessoas que não querem se apegar, mas gostam dos momentos entre ambos e acabam cedendo à paixão.

Pré-Venda

"Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban" completa 20 anos de estreia em 2024 e a comemoração será em grande estilo nos cinemas UCI. A rede exibe, na próxima terça-feira, 4, o terceiro filme da franquia, lançado em 2004, e os ingressos já estão à venda. É uma oportunidade única para os Potterheads mais novos curtirem a experiência do filme dentro da sala de cinema e também para os fãs de longa data, que poderão relembrar toda a magia do universo de J.K. Rowling. As vendas começaram hoje pela manhã e a UCI já abriu novas sessões, devido ao enorme sucesso.

O JOGO DA PIRÂMIDE

A plataforma Paramount estreou, com exclusividade, a série original sul-coreana de suspense psicológico "O Jogo da Pirâmide", com Kim Jiyeon ("Vinte e Cinco, Vinte e Um"; "Bona", do grupo Cosmic Girls) em seu elenco principal. A produção estreará com os 10 episódios, no dia 30 de maio, na plataforma de streaming premium. Na produção, Seong Su-ji é uma nova aluna da Baekyeon Girls' High School. Entre os valentões, os estudos e a luta pela popularidade, o ensino médio se torna um jogo de sobrevivência para Su-ji.