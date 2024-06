Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 4 de junho

Áries 21/03 a 20/04 Iniciativas inovadoras tendem a ganhar corpo frente ao encontro Lua-Urano na casa material. Mercúrio e Júpiter no setor das ideias podem promover expansão mental e uma comunicação dinâmica, o que ajuda com sua imagem pública e com a defesa de seus interesses perante grupos.

Touro 21/04 a 20/05 Procure buscar inovação para sua vida, dado o encontro Lua-Urano em seu signo. Você tende a contar com uma mente perspicaz e focada nas oportunidades de investimentos, com Mercúrio e Júpiter na área material, o que ajuda com a gestão dos aspectos práticos do dia a dia.

Gêmeos 21/05 a 20/06 É fundamental manter a mente aberta para as mudanças, evitando radicalismos. Seu carisma e sua percepção das oportunidades tendem a ficar em evidência frente ao encontro Mercúrio-Júpiter em seu signo, o que lhe coloca na dianteira de situações interessantes.

Câncer 21/06 a 22/07 Busque valorizar as atividades em parceria. O pensamento intuitivo tende a ganhar força frente ao encontro entre Mercúrio e Júpiter na área de crise, o que ajuda na sua percepção sobre as dificuldades e lhe ajuda a agir preventivamente para amenizar os fatores de risco.

Leão 23/07 a 22/08 Seu desempenho profissional tende a ser marcado pela inovação. O encontro Mercúrio-Júpiter na área de amizades tende a lhe despertar uma mente jovial e voltada a expandir seus interesses perante a vida, enquanto destaca suas habilidades na interação com grupos.

Virgem 23/08 a 22/09 Tente desenvolver suas aptidões com o que há de inovador em sua área de atuação, visto o encontro Lua-Urano na área espiritual. Seu senso de oportunidade e estratégia tende a ganhar corpo, sendo orientado para seus objetivos profissionais, já que Mercúrio e Júpiter seguem na casa do trabalho.

Libra 23/09 a 22/10 Tente valorizar atividades que lhe proporcionem experiências transformadoras. A mente tende a se expandir frente ao encontro entre Mercúrio e Júpiter na área espiritual, o que impulsiona pela busca de conhecimento e por uma percepção holística da vida.

Escorpião 23/10 a 21/11 O encontro Lua-Urano na área de relacionamentos pode sugerir experiências transformadoras nas parcerias. Sua capacidade analítica tende a ficar apurada frente ao encontro Mercúrio-Júpiter no setor íntimo, o que lhe ajuda a se posicionar com segurança na gestão de questões estruturais.

Sagitário 22/11 a 21/12 As rotinas tendem a se dinamizar com o suporte de iniciativas inovadoras. Mercúrio e Júpiter juntos no setor de relacionamentos podem destacar um momento estimulante para as parcerias, além de favorecer uma eclosão de ideias originais que abre caminho para as oportunidades.

Capricórnio 22/12 a 20/01 As interações em rede podem lhe fazer ampliar suas perspectivas sobre a vida e si mesma, visto o encontro Lua-Urano na casa social. O dia a dia pode se mostrar mentalente estimulante frente ao encontro Mercúrio-Júpiter no setor das rotinas, otimizando processos e tornando o dia a dia ainda melhor.

Aquário 21/01 a 18/02 É importante conciliar tradição e inovação na gestão da rotina doméstica. Os intercâmbios em rede tendem a promover estímulos para o intelecto frente ao encontro entre Mercúrio e Júpiter na casa social, o que lhe coloca na trilha de oportunidades para sua vida.