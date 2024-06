Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 6 de junho

Áries 21/03 a 20/04 Procure usar seu carisma para se harmonizar com o entorno imediato, tomando cuidado para não se expor em excesso, devido à tensão lunar com Saturno e Netuno. A Lua Nova no setor das ideias tende a potencializar sua capacidade comunicativa e a fruição cultural.

Touro 21/04 a 20/05 Procure disciplinar os gastos com o social, visto a tensão lunar com Saturno e Netuno. Um elevado senso de valorização pessoal tende a contribuir com o aprimoramento da sua relação com os aspectos materiais da vida, em consonância com suas metas.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Busque atuar com sobriedade quando o momento demandar, devido à tensão lunar com Saturno e Netuno. Lua Nova, Sol, Mercúrio e Vênus tendem a motivar uma autêntica expressão emotiva e das ideias, o que lhe ajuda a conquistar um lugar de destaque.

Câncer 21/06 a 22/07 Tente neutralizar a amargura e buscar aprendizado. A introspecção como caminho para a cura emocional pode favorecer, visto que a Lua Nova, Sol, Mercúrio e Vênus podem lhe confrontar com sentimentos e padrões comportamentais a serem superados.

Leão 23/07 a 22/08 É fundamental não deixar que o foco no coletivo prejudique sua individualidade. Sua postura tende a ficar socialmente aberta frente ao encontro entre a Lua Nova, Sol, Mercúrio e Vênus, o que contribui com atividades de equipe e fortalece suas amizades e parcerias.

Virgem 23/08 a 22/09 Convém demonstrar maturidade ao lidar com críticas. Seus objetivos profissionais podem tomar fôlego frente ao encontro entre a Lua Nova, Sol, Mercúrio e Vênus, o que lhe ajuda a aperfeiçoar seu desempenho e a buscar reconhecimento em sua área de atuação.

Libra 23/09 a 22/10 Cuidado para não negligenciar as responsabilidades do dia a dia. Este momento tende a ser marcado pela expansão dos horizontes culturais e por experiências prazerosas ligadas à fruição dos sentidos, visto o encontro entre a Lua Nova, Sol, Mercúrio e Vênus.

Escorpião 23/10 a 21/11 É importante ser criteriosa na exposição pública, mas sem se mostrar esnobe. O encontro entre a Lua Nova, o Sol, Mercúrio e Vênus tende a promover transformação e fortalecimento emocional, o que lhe deixa bem consigo mesma e confiante para correr atrás dos seus objetivos.

Sagitário 22/11 a 21/12 Busque moderar as expectativas de reciprocidade e evitar cobrar comprometimento, visto que frustrações afloram. As parcerias tendem a se renovar com o encontro entre a Lua Nova, Sol, Mercúrio e Vênus, nutrindo os laços afetivos, a compreensão mútua e as ações em grupo.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Convém atuar de forma diplomática na gestão de eventuais conflitos interpessoais. A Lua Nova, o Sol, Mercúrio e Vênus se encontram, podendo revitalizar sua vida, o que se traduz em uma relação saudável com seu corpo e as demandas do dia a dia.

Aquário 21/01 a 18/02 As interações sociais tendem a tomar impulso frente ao encontro entre a Lua Nova, o Sol, Mercúrio e Vênus, o que ajuda com uma frutífera troca de ideias e uma aprazível fruição cultural. Busque disciplinar seus gastos e conciliar lazeres e responsabilidades.