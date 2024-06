Vida&Arte (06/06/2024, pág.1) Na matéria "São João Para Todos", a programação junina da Vila Azul do Mar, localizada no Beach Park, terá apresentações de Trio Aquarelinha, Quadrilha Junina Cordapés, Companhia de Dança Cordapés e Os Lamparinos. As atividades acontecem no sábado, 8, e domingo, 9, a partir das 17 horas.