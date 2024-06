Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 13 de junho

Áries 21/03 a 20/04 O cotidiano dinâmico pode gerar satisfação emotiva, mas a defasagem entre as expectativas individuais e coletivas tende a gerar frustrações. Procure transmitir confiança e atuar dentro de possibilidades reais.

Touro 21/04 a 20/05 A expressão emocional pode ficar vibrante, o que ajuda a dinamizar suas relações. Busque zelar por sua imagem pública, tendo o cuidado de ponderar antes de expressar suas opiniões.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Busque ser autossuficiente e equilibrar suas necessidades com as pessoas do entorno. O meio doméstico tende a se revelar fonte de estímulos. Contudo, você deve ter cuidado para não sobrecarregar as pessoas próximas, como alerta a tensão lunar.

Câncer 21/06 a 22/07 Seu carisma pode ganhar expressão nos processos comunicativos, considerando a Lua Crescente harmonizada a Urano. Contudo, o drama tenda a aflorar diante dos problemas. Sendo assim, busque ser mais autêntica, além de fazer um exercício contínuo de auto-observação, buscando evitar excessos.

Leão 23/07 a 22/08 É preciso estabelecer limites para os gastos financeiros e evitar certos investimentos. A originalidade pode marcar suas ações nesse momento em que a Lua Crescente se harmoniza a Urano, especialmente ao diversificar e otimizar recursos materiais.

Virgem 23/08 a 22/09 Busque administrar seus gastos com disciplina. Sua postura tende a ficar mais otimista com a Lua Crescente harmonizada a Urano, o que lhe guia destemida rumo aos seus objetivos. Contudo, a tensão lunar com outros astros pode pedir discrição sobre suas ambições, a fim de evitar intromissões externas.

Libra 23/09 a 22/10 Tente evitar radicalizar e tirar sua rotina dos eixos. Sua postura diante das dificuldades pode se revestir de originalidade, o que ajuda com alternativas arrojadas que lhe ajudem a transformar as dificuldades em oportunidades, visto a Lua Crescente harmonizada a Urano.

Escorpião 23/10 a 21/11 As experiências vivenciadas no âmbito das amizades tendem a ficar prazerosas frente à Lua Crescente harmonizada a Urano. A tensão lunar com outros astros pode pedir bom senso e disciplina nos gastos financeiros. Manter o orçamento em dia lhe ajudar a dimensionar os investimentos com eficácia.

Sagitário 22/11 a 21/12 Tente não se deixar envolver por competições nocivas e busque se manter fiel a seus valores. A busca por reconhecimento profissional pode se intensificar com a Lua Crescente em harmonia com Urano, o que lhe faz atuar com coragem para se diferenciar da concorrência.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Procure valorizar experiências que gerem aprendizado e ajudem com o autoconhecimento. A Lua Crescente podem promover expansão emocional, o que favorece uma estimulante trocas de ideias e afetos. Contudo, o drama pode se elevar em momentos difíceis.

Aquário 21/01 a 18/02 Os laços familiares podem se dinamizar nessa Lua Crescente, o que lhe proporciona incentivos na conquista de seus ideais, visto a harmonia com Urano. Mas busque ser autossuficiente e evitar se prender a vínculos de dependência emotiva, devido à tensão lunar com outros astros.