Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 14 de junho

Áries 21/03 a 20/04 O recolhimento tende a lhe ajudar a apurar o pensamento. A Lua Crescente tende a dinamizar seu olhar na gestão de recursos, visto que se harmoniza a Urano. No entanto, sua tensão com Sol, Mercúrio, Vênus e Netuno demanda discrição em momentos difíceis.

Touro 21/04 a 20/05 Tente manter o foco nas prioridades. As experiências coletivas podem dinamizar o pensamento. Contudo, os conflitos interpessoais tendem a se fazer presentes, visto que a Lua Crescente segue harmonizada a Urano e tensionada a Sol, Mercúrio, Vênus e Netuno.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Procure ser diplomática e buscar acordos. Ideias arrojadas podem ajudar na gestão do lar, mas é importante conciliar seus interesses com os do entorno, visto que a Lua Crescente segue harmonizada a Urano e tensionada a Sol, Mercúrio, Vênus e Netuno.

Câncer 21/06 a 22/07 Busque demonstrar capacidade de acolhimento. Sua postura tende a ganhar autenticidade com a Lua Crescente harmonizada a Urano, embora sua tensão com Sol, Mercúrio, Vênus e Netuno pode pedir senso de limite para não deixar as pessoas na defensiva.

Leão 23/07 a 22/08 Tente se mostrar atenta às necessidades das pessoas próximas. Sua postura tende a ganhar praticidade com a Lua Crescente harmonizada a Urano, embora sua tensão com Sol, Mercúrio, Vênus e Netuno pode pedir cautela para que suas ações não se mostrem invasivas ao entorno.

Virgem 23/08 a 22/09 Tente buscar um envolvimento prazeroso com as demandas. A Lua Crescente harmonizada a Urano pode lhe impelir a expandir os horizontes, embora sua tensão com Sol, Mercúrio, Vênus e Netuno contraindique mudanças que desestruturem o dia a dia.

Libra 23/09 a 22/10 Tente usar o aprendizado para se reestruturar. As dificuldades podem lhe deixar apreensiva, mas é preciso saber avaliar as circunstâncias sob perspectivas mais amplas, já que a Lua Crescente segue tensionada a Sol, Mercúrio, Vênus e Netuno e harmonizada a Urano.

Escorpião 23/10 a 21/11 Busque valorizar as trocas afetivas e intelectuais com o círculo íntimo. A Lua Crescente harmonizada a Urano tende a lhe motivar a buscar estímulo nas interações sociais, mas é preciso ser criteriosa ao se expor, visto a tensão com Sol, Mercúrio, Vênus e Netuno.

Sagitário 22/11 a 21/12 Busque resgatar as afinidades, visto a harmonia lunar com Plutão e Júpiter. A vida profissional pode se dinamizar com a Lua Crescente harmonizada a Urano. Mas os conflitos interpessoais podem se fazer presentes, o que demanda empatia e capacidade diplomática.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Tente se estruturar financeiramente. Sua postura pode ficar destemida com a Lua Crescente harmonizada a Urano, mas é preciso evitar radicalismos que coloquem em risco sua estabilidade, devido à tensão com Sol, Mercúrio, Vênus e Netuno.

Aquário 21/01 a 18/02 Tente valorizar os estudos, que ficam prazerosos frente à harmonia lunar com Júpiter e Plutão. Seu senso crítico pode ficar apurado com a Lua Crescente harmonizada a Urano, o que lhe ajuda a avaliar as dificuldades. Contudo, a tensão com Sol, Mercúrio, Vênus e Netuno tende a pedir moderação.