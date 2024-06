Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 18 de junho

Áries 21/03 a 20/04 O sentido de família pode se fortalecer, o que se reflete em uma prazerosa união de esforços e no bem-querer mútuo. As energias de Mercúrio e Vênus na área familiar tendem a promover harmonia no meio doméstico e em outros ambientes que façam parte do dia a dia.

Touro 21/04 a 20/05 Razão e sensibilidade tendem a se interrelacionar, o que lhe torna mais sensata no uso das palavras e no processo decisório. Mercúrio e Vênus no setor das ideias tendem a nutrir o pensamento otimista, guiando-lhe confiante em seus interesses, além de favorecer os processos comunicativos.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Procure planejar seu orçamento e investir em si mesma. A passagem de Mercúrio e Vênus para a área material pode elevar sua desenvoltura na gestão dos aspectos práticos da rotina, favorecendo o planejamento financeiro e a otimização de recursos, tradicionais ou alternativos.

Câncer 21/06 a 22/07 É fundamental estar bem consigo mesma. O encontro entre Mercúrio e Vênus em seu signo pode fortalecer a autoimagem e a expressão pessoal, além da defesa dos seus interesses perante instâncias mais amplas, com grande poder de convencimento.

Leão 23/07 a 22/08 Mercúrio e Vênus na área de crise tendem a sugerir um momento de maior transparência sobre as dificuldades, o que lhe permite organizar suas ideias e se equilibrar emocionalmente, mesmo que momentos de instabilidade se façam presentes. É preciso ter autocuidado.

Virgem 23/08 a 22/09 Seu lado sociável e fraterno tende a aflorar, o que estimula as trocas intelectuais e criativas. E essa tendência pode ultrapassar a esfera social, refletindo-se de forma positiva em sua relação com grupos de modo geral, inclusive em casa e no meio profissional.

Libra 23/09 a 22/10 Os resultados podem se refletir em uma boa projeção na carreira. Com a entrada de Mercúrio e Vênus no setor profissional, seu senso empreendedor tende a se elevar, marcando um momento de produção intelectual e de iniciativas arrojadas que elevam a qualidade dos projetos.

Escorpião 23/10 a 21/11 É importante seguir coerente com os seus valores e os seus talentos. As energias de Mercúrio e Vênus na área espiritual tendem a lhe estimular a encarar a vida com otimismo e a valorizar experiências que lhe ajudem a expandir seus interesses, a exemplo de estudos, viagens e atividades culturais.

Sagitário 22/11 a 21/12 É fundamental colocar o bem-estar no topo das prioridades. Mercúrio e Vênus podem favorecer o recolhimento em um processo de harmonização interior, o que lhe faz compreender melhor as dificuldades que cercam sua vida e a se libertar de padrões emocionais limitantes.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Tente valorizar os prazeres compartilhados. Mercúrio e Vênus no setor dos relacionamentos tendem a destacar seu carisma e desenvoltura, o que favorece as parcerias, enquanto o cuidado com o bem-estar das pessoas queridas se complementa ao seu, gerando sinergia mental e emocional.

Aquário 21/01 a 18/02 Momento de maiores atenções com a saúde, por isso é preciso se cuidar As relações de trabalho tendem a adentrar um momento de engajamento coletivo, em que os talentos individuais se mesclam e se complementam, o que estimula o comprometimento conjunto.