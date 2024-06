Filmes proibidos e censurados é tema de livro lançado em Fortaleza

Foto: Editora Ibis-Libris/ Divulgação Jornalista Pedro Martins Freire lança livro nesta quarta-feira, 19

O dia do cinema é comemorado nesta quarta, 19, e para celebrar a data, o jornalista Pedro Martins Freire lança sua obra “O Livro dos Filmes Proibidos e Censurados na História do Cinema” no Sarau Patricia e Amarílio Macedo.

O enredo do livro tem como objetivo destacar histórias de filmes proibidos de serem realizados, como esse processo de repressão foi gerado e se desenvolveu nas mais variadas vertentes e sociedades desde o surgimento da sétima arte.

Também vai buscar expressar e ampliar a consciência dos leitores quanto à história dos filmes alvejados e perseguidos durante quase 130 anos de existência do cinema, por repressões e intolerâncias conforme as suas épocas e continentes.

“Exponho os bastidores da censura do cinema na época silenciosa em quatro volumes (o volume 1 está em lançamento) numa coletânea subintitulada 'Do Silêncio ao Som' e como a censura evoluiu com a própria evolução do cinema”, explica o autor.

E acrescenta: “No livro, registro todas as pessoas que me ajudaram na jornada de conhecimento a partir de estudo, ainda adolescente, no Clube de Cinema de Fortaleza e de benfeitores posteriores, os quais homenageio na apresentação da obra”.

Este primeiro volume retrata a década de 1890, além de evidenciar a busca pela imagem em movimento, resgatando a origem da censura na Grécia com a morte de Sócrates.



Lançamento “O Livro dos Filmes Proibidos e Censurados na História do Cinema”