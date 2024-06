Geraldo Amancio participa de encontro gratuito de cantadores

Foto: Samuel Setubal Geraldo Amancio é um dos cantadores que se reúnem em evento no Teatro Municipal São José

A 5ª edição do Festival Aralume anunciou o III Encontro de Cantadores da Casa de Vovó Dedé, que acontece no dia 24 de junho, próxima segunda-feira, no Teatro Municipal São José. O evento é gratuito e reúne diferentes gerações dos poetas nordestinos.

Quatro duplas se apresentarão no palco: Geraldo Amancio e Guilherme Calixto; Antônio Jocélio e Maximino Bezerra; Thulio Fontinele e Cícero Cosme; e Felipe Pereira com André Santos.

O evento também homenageia dois cantadores cearenses, Fernando Saboia e Elson Monteiro, como reconhecimento do trabalho que promove a divulgação da arte do repente e da viola.

O Festival Aralume acontece desde de 2020, realizado pela Casa de Vovó Dedé para celebrar a cultura e arte nordestina.

Além do encontro dos cantadores, este ano terá outras programações como bate-papo e homenagem aos 80 anos de Fausto Nilo, apresentação do Maracatu Rei de Paus e do Afoxé Oxum Odolá, e vivência brincante “Entre Reis e Reisados”, com o Mestre Aldenir.

III Encontro de Cantadores da Casa de Vovó Dedé