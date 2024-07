Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 3 de julho

Áries 21/03 a 20/04 Pode ser desafiador rever padrões emocionais que limitam alguns momentos. Lua e Júpiter se encontram no setor comunicativo, o que tende a promover expansão das ideias, visto que sua mente fica receptiva ao aprendizado e aos intercâmbios.

Touro 21/04 a 20/05 Como alerta a tensão Lua-Saturno, procure valorizar sua autonomia e não se deixar retrair frente a um entorno crítico e sem calor humano. A tendência é que você busque satisfação emocional investindo em seus interesses, enquanto otimiza os recursos de que dispõe.

Gêmeos 21/05 a 20/06 É preciso evitar que a empolgação lhe faça absorver responsabilidades em excesso, como alerta a tensão lunar com Saturno na casa do trabalho. Sua postura pode ficar expansiva às oportunidades com Lua e Júpiter, atraindo situações agradáveis às suas metas.

Câncer 21/06 a 22/07 Procure entender que alguns desafios exigem tempo de maturação. Lua e Júpiter se encontram na área de crise, podendo promover um processo de cura emocional que lhe ajuda a se libertar de decepções e a encarar a vida de maneira positiva.

Leão 23/07 a 22/08 O momento pode ser marcado pelo resgate da sua jovialidade e do que lhe estimula perante a vida, o que lhe faz assumir uma abordagem expansiva, visto o encontro Lua-Júpiter na área de amizades. Contudo, é preciso preservar sua intimidade e respeitar a dos outros.

Virgem 23/08 a 22/09 Tente lidar com as críticas do entorno imediato de forma construtiva e sem ficar na defensiva. O encontro Lua-Júpiter no setor do trabalho tende a motivar uma abordagem otimista e expansiva com relação aos seus objetivos profissionais, o que ajuda a criar oportunidades para sua carreira.

Libra 23/09 a 22/10 Sua postura pode ser marcada pela expansividade e pelo otimismo nesse momento de encontro entre Lua e Júpiter na área espiritual, enquanto extrai aprendizado dos acontecimentos. Dilemas éticos tendem a se fazer presentes frente à tensão Lua-Saturno, pedindo capacidade reflexiva.

Escorpião 23/10 a 21/11 Com Lua e Júpiter no setor íntimo, a tendência é que você valorize experiências emocionalmente profundas e que agreguem significado à sua vida, enquanto desenvolve sua capacidade de transformação. Busque ser socialmente discreta e zelar por sua privacidade.

Sagitário 22/11 a 21/12 Os problemas no meio familiar tendem a se fazer presentes agora, mas é preciso não deixar que prejudiquem a rotina. O trato interpessoal pode ficar estimulante frente ao encontro Lua-Júpiter na casa dos relacionamentos, o que leva a uma articulação próspera em prol das oportunidades.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Devido à tensão Lua-Saturno, é preciso não deixar que falte diplomacia no trato humano, especialmente em momentos de conflito. Um olhar próspero pode lhe guiar na gestão da rotina, o que ajuda na otimização de processos, recursos e do próprio dia a dia.

Aquário 21/01 a 18/02 Busque ser seletiva nos gastos financeiros e no compartilhamento de recursos, como alerta a tensão entre Lua e Saturno. Lua e Júpiter se encontram na área social, podendo destacar sua desenvoltura na relação com as pessoas e favorece a articulação de parcerias.