Pagode da Malu vem a Fortaleza para Pagodinho Goxtoso no Jamrock

No sábado, 6 de julho, às 17 horas, o espaço Jamrock, na Praia de Iracema, recebe a cantora MaLu para o Pagodinho Goxtoso. O show também conta com o Grupo DTF e outras atrações da cena pagodeira de Fortaleza.

No cenário musical há mais de 10 anos, além de 700 apresentações pelo Brasil e participação no The Voice, em 2019, a cantora viralizou com uma série de vídeos na internet, chamando a atenção do mercado nacional.

Em menos de um ano, ela cantou ao lado de grandes nomes do pagode, como Mumuzinho, Menos é Mais, Di Propósito, Rodriguinho, Ferrugem e Salgadinho.

