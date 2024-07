Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 12 de julho

Áries 21/03 a 20/04 Busque valorizar as trocas intelectuais e se preparar para lidar com um aumento de demanda das parcerias. A harmonia entre Lua, Júpiter e Plutão nas casas dos relacionamentos, da comunicação e das amizades pode sugerir um potencial transformador na interação com o entorno.

Touro 21/04 a 20/05 Procure organizar as demandas, que podem aumentar nessa Lua Crescente. O senso de dever, os valores pessoais e os objetivos na carreira tendem a se articular harmoniosamente frente à harmonia entre Lua, Júpiter e Plutão no eixo cotidiano-finanças-trabalho, o que favorece sua capacidade de gestão.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Lua, Júpiter e Plutão tendem a promover harmonia interior e lhe motivar a buscar crescimento pessoal através da articulação entre a busca por conhecimento e o exercício prazeroso das suas vocações. Com a Lua Crescente, as experiências vivenciadas na coletividade podem tomar impulso.

Câncer 21/06 a 22/07 O lar pode pedir maiores atenções com a Lua Crescente a caminho. Procure se cercar de estabilidade e trabalhar em prol de uma base familiar sólida, o que favorece seu fortalecimento emocional e sua capacidade de encarar e transformar crises.

Leão 23/07 a 22/08 Com a iminente Lua Crescente, as trocas podem se intensificar. A harmonia envolvendo Lua, Júpiter e Plutão tende a destacar um momento em que a expressão emocional flui harmoniosamente, o que favorece a interação com grupos, contribuindo com o bem-estar individual e coletivo.

Virgem 23/08 a 22/09 Tente conter os impulsos consumistas que afloram com a Lua Crescente. É fundamental harmonizar as finanças, a carreira e a vida cotidiana neste momento, visto que lhe proporciona segurança e ajuda com sua qualidade de vida.

Libra 23/09 a 22/10 Seus desejos tendem a lhe motivar, especialmente com a Lua Crescente. A valorização da identidade pessoal, a expressão criativa e a busca por conhecimento podem entrar em sinergia frente à harmonia entre Lua, Júpiter e Plutão, o que lhe deixa confiante perante a vida.

Escorpião 23/10 a 21/11 Procure amadurecer suas ideias, mantendo-se tranquila frente à Lua Crescente que se aproxima. A inteligência emocional pode se fortalecer frente à harmonia envolvendo Lua, Júpiter e Plutão, o que ajuda na gestão das dificuldades e lhe faz transformá-los em oportunidades de mudança para sua vida.

Sagitário 22/11 a 21/12 É fundamental buscar uma comunicação profunda e transformadora, o que ajuda perante a Lua Crescente que se aproxima. A harmonia entre Lua, Júpiter e Plutão tende a destacar uma fase de fortalecimento dos relacionamentos íntimos, proporcionando-lhe conforto emocional.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Chegou o momento de ter uma articulação harmoniosa entre as aspirações na carreira, o bem-estar cotidiano e o equilíbrio financeiro. Tente definir prioridades que lhe ajudem a administrar as responsabilidades de trabalho, devido à iminente Lua Crescente.

Aquário 21/01 a 18/02 Experiências tendem a ganhar corpo, pois a Lua Crescente se aproxima. A busca por conhecimento, a expressão criativa e uma visão transformadora sobre a vida podem guiar seus passos frente à harmonia entre Lua, Júpiter e Plutão, o que ajuda o desenvolvimento pessoal.