Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 13 de julho

Áries 21/03 a 20/04 Tente se mostrar aberta a intercambiar ideias e exercitar a diplomacia diante dos conflitos. A Lua Crescente pode indicar um momento de expansão das relações por meio da comunicação, criando um ambiente favorável ao progresso dos projetos articulados em grupo.

Touro 21/04 a 20/05 A harmonia com Júpiter pode expandir seu olhar, favorecendo a otimização dos recursos materiais e novas formas de ganhar dinheiro. Seu foco tende a ser direcionado para a gestão das rotinas nesse momento de Lua Crescente, o que lhe faz zelar por hábitos que impactem na saúde.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Com a Lua Crescente, o lado sociável da sua personalidade tende a tomar corpo, o que favorece sua relação com grupos e o desenvolvimento de projetos em parceria. A harmonia com Júpiter pode sugerir que oportunidades de crescimento em sua área de atuação profissional emergem de tais contatos.

Câncer 21/06 a 22/07 Amplia-se sua percepção dos acontecimentos, o que lhe ajuda a superar dificuldades. Seu envolvimento na gestão do lar tende a ganhar dimensão com a Lua Crescente, contribuindo para aprimorar o fluxo dos processos e o convívio familiar. Busque fortalecer as bases da sua vida.

Leão 23/07 a 22/08 Júpiter tende a sugerir que dos contatos articulados surgem oportunidades para sua vida. Sua capacidade comunicativa pode se ampliar com a Lua Crescente, o que dinamiza suas redes e contribui com intercâmbios estimulantes do ponto de vista intelectual.

Virgem 23/08 a 22/09 Sua relação com o universo tangível tende a tomar corpo nesta Lua Crescente, o que favorece potencializar recursos materiais. Mas os gastos financeiros correm o risco de aumentar, pedindo atenção. Júpiter pode destacar um momento de êxitos profissionais.

Libra 23/09 a 22/10 A Lua Crescente tende a lhe deixar assertiva, o que faz você imprimir sua marca na vida das pessoas e nos projetos que estiver desenvolvendo. Júpiter pode abrir caminho para experiências ricas de conhecimento, levando a uma expansão mental e espiritual.

Escorpião 23/10 a 21/11 Procure buscar transformação. Sua percepção das dificuldades pode se ampliar frente à Lua Crescente. Contudo, o emocional tende a ficar sujeito a momentos de estresse, mas tende a extrair um aprendizado importante de suas experiências, enquanto se abre às oportunidades de mudança.

Sagitário 22/11 a 21/12 Suas amizades tendem a florescer agora, promovendo o compartilhamento de interesses. As ações em parceria tendem a tomar impulso nesse momento de Lua Crescente, o que lhe guia rumo a experiências enriquecedoras tanto do ponto de vista existencial, como profissional.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Tente priorizar um ambiente de trabalho harmonioso e colaborativo, motivando suas parcerias. Momento oportuno para o avanço em sua trajetória profissional e nos empreendimentos em curso, buscando aproveitar a energia próspera despertada pela Lua Crescente em harmonia com Júpiter.

Aquário 21/01 a 18/02 Sua relação com a coletividade pode se mostrar estimulante e fonte de grande aprendizado. A Lua Crescente tende a promover um movimento de expansão mental, o que lhe coloca na trilha de oportunidades, contando com uma percepção apurada de si mesma.