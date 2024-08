Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 3 de julho

Áries 21/03 a 20/04 O momento tende a se mostrar convidativo para as atividades em grupo, para conhecer gente nova, para resgatar amizades e o que lhe dá prazer na vida, considerando o advento da Lua Nova e seu encontro com o Sol. Contudo, tente não se deixar influenciar pela maioria.

Touro 21/04 a 20/05 Os problemas podem lhe tirar da zona de conforto, o que lhe deixa mais astuto. A vida doméstica tende a se revelar convidativa nesta Lua Nova, renovando os laços familiares e iluminando as necessidades íntimas, já que o referido astro encontra o Sol.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Convém valorizar os debates nesta fase, mas é preciso se posicionar de forma diplomática ao lidar com temas polêmicos. O pensamento pode se iluminar frente à Lua Nova e seu encontro com o Sol, o que favorece os estudos e os intercâmbios culturais.

Câncer 21/06 a 22/07 É preciso praticar a economia criativa para superar limitações. Sua relação com os aspectos tangíveis da vida pode ficar harmoniosa frente à Lua Nova e ao seu encontro com o Sol, o que ajuda a otimizar os recursos e lhe deixar mais generosa no trato interpessoal.

Leão 23/07 a 22/08 A Lua Nova encontra o Sol em seu signo, podendo sugerir um momento de revitalização pessoal que lhe dá perseverança para lutar por seus objetivos, enquanto lhe deixa mais aberta às mudanças. Contudo, é preciso ser discreta sobre as suas expectativas.

Virgem 23/08 a 22/09 A Lua Nova no setor de crise pode contribuir para que você se liberte de situações obsoletas em sua vida e se abrir à renovação, pois seu encontro com o Sol ilumina seus caminhos. Mesmo que as dificuldades incomodem, eles oportunizam transformações interiores.

Libra 23/09 a 22/10 Você tende a ter uma visão apurada dos desafios, o que lhe ajuda a refinar suas redes. O fluxo de renovação nas relações pode ser impulsionado pelo encontro da Lua Nova com o Sol na casa das amizades, fazendo-lhe redescobrir afinidades com as pessoas queridas.

Escorpião 23/10 a 21/11 Busque valorizar situações de mudança em proveito da carreira, mas é preciso conciliá-las com as necessidades familiares, devido a Plutão tensionado à Lua. Seu desempenho profissional tende a se revestir de originalidade frente à Lua Nova, o que lhe tira do lugar-comum.

Sagitário 22/11 a 21/12 A busca por novos horizontes tende a marcar sua vida, o que ajuda com experiências transformadoras do ponto de vista existencial, já que a Lua Nova transita com o Sol na área da espiritualidade. A interação humana pode se mostrar desafiadora frente à tensão Lua-Plutão.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Busque evitar correr riscos financeiros que prejudiquem sua vida. A Lua Nova no setor íntimo pode promover transformação interior, enquanto potencializa sua capacidade de transformação e seu senso estratégico para lidar com as dificuldades.

Aquário 21/01 a 18/02 A tensão com Plutão pode lhe desafiar a confrontar suas fragilidades interiores. Neste momento, as parcerias tendem a se renovar frente ao advento da Lua Nova e seu encontro com o Sol na área de relacionamentos, o que dá impulso a novas colaborações e a uma convivência harmoniosa.