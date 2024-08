Com Kaê Guajajara, Festival Noites Brasileira acontece esta semana

Foto: Mauricio Fidalgo/ Divulgação Kaê Guajajara é uma das atrações do Festival Noites Brasileiras

Uma nova edição do Festival Noites Brasileiras estreia em Fortaleza nesta quarta-feira, 14, com programação artística, cultural e formativa em diversos locais da capital.

Com ações e atividades marcadas para acontecer até sábado, 17, o evento une teatro, dança, música, audiovisual e gastronomia em encontros com personalidades locais e nacionais.

Chegando à quinta edição em 2024, o festival deste ano dá destaque à Amazônia Legal – área que compõe os estados do Norte, juntamente com parte do Mato Grosso, no Centro-Oeste, e o Maranhão, no Nordeste.

Leia também | Casa de Saberes Cego Aderaldo recebe Festa da Literatura de Cordel

Programação do Festival Noites Brasileiras terá shows, debates e espetáculos gratuito

Na primeira ação marcada para esta quarta-feira, 14, às 19 horas na Casa Absurda, um dos momentos de destaque do Festival é o Encontro Técnico Afetivo de Teatro, com presença das companhias Pavilhão da Magnólia (CE) e Ateliê 23 (AM), no qual os artistas vão debater e compartilhar experiências na área.

Já na quinta-feira, o público poderá acompanhar as apresentações musicais de Makem, que faz o show “Identidade Brasileiras” às 20 horas no Aconchego. Na mesma data, a cantora e compositora Nega Lu apresenta “Minha Ancestralidade”, às 22 horas, no Esquina Brasil.

Conheça | Kaê Guajajara faz show gratuito em Fortaleza em agosto

Na sexta-feira, 16, a partir das 20 horas, o Festival retorna ao Estoril com uma série de shows que iniciam com a artista cearense Camaleoa. Na sequência, o grupo de dança Coco Cabral do Iguape chega ao local. Em seguida, a multiartista Carú Lina faz show com participação de Emocionar.

O encerramento fica por conta de Kaê Guajajara, cantora da Música Popular Originária (MPO), que se apresenta pela primeira vez em Fortaleza. A programação completa do 5º Festival Noites Brasileiras pode ser conferida nas redes sociais do evento.

5º Festival Noites Brasileiras