Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 14 de agosto

O ANJO Jeliel

Dá Espírito alegre, maneiras agradáveis, cortesia e paixão pelo sexo oposto; confere a paz e felicidade conjugal. O gênio contrário domina tudo o que é nocivo aos seres vivos; desune os cônjuges, inspira o gosto do celibato e os maus costumes. Domina quem maltrata os animais, desune os esposos, é perverso com os pais, irmãos, crianças e tem intenso amor por si próprio. Se viajar para fora do país, desacata as leis internacionais.