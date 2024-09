Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 5 de setembro

Áries 21/03 a 20/04 As trocas afetivas e o apoio mútuo podem se intensificar, mas a tensão com Marte alerta para a necessidade de limitar seu envolvimento em situações estressantes. Lua e Vênus se encontram na área de relacionamentos, o que tende a nutrir a interação emocional com as pessoas da sua estima.

Touro 21/04 a 20/05 Cuidado com o extravasamento emocional em situações complicadas. Prazeres relacionados ao cotidiano tendem a aflorar frente ao encontro Lua-Vênus no setor das rotinas, o que nutre o bem-estar pessoal e lhe deixa zelosa com a qualidade do ambiente que lhe cerca.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Procure se observar e definir limites para os gastos. O dia a dia pode ser vivenciado de forma prazerosa, mas a tensão com Marte lhe deixa suscetível a empregar impulsivamente os recursos financeiros em prol do bem-estar momentâneo.

Câncer 21/06 a 22/07 Conflitos interpessoais podem ser sugeridos, por isso é preciso se preservar de interferências excessivas em sua vida. A afetividade tende a aflorar no meio familiar frente ao encontro Lua-Vênus no setor doméstico, que também aponta prazeres ligados ao lar e à gestão do cotidiano.

Leão 23/07 a 22/08 É importante preservar sua intimidade e moderar a expressão emotiva em momentos complicados. Seu carisma pode se elevar frente ao encontro Lua-Vênus na área comunicativa, o que ajuda na sua imagem pública e sua reputação profissional.

Virgem 23/08 a 22/09 Busque não descuidar dos limites orçamentários, visto que a tensão com Marte sugere imprudências. É importante cuidar de si com carinho, mas sem gastar em excesso. Lua e Vênus no setor material tendem a lhe estimular a investir em bem-estar, incluindo o usufruto de prazeres e os cuidados com a estética pessoal.

Libra 23/09 a 22/10 Seu nível de exigência pode ficar mais alto, o que conflita com o entorno, devido à tensão com Marte. Tente ajustar as expectativas interpessoais e buscar acordos. Com a proximidade de Lua e Vênus em seu signo, uma maior consciência do seu valor como pessoa tende a lhe guiar em suas ações.

Escorpião 23/10 a 21/11 É fundamental se permitir colocar a cabeça e o coração em ordem. Lua e Vênus na área de crise podem destacar a necessidade do recolhimento afetivo e do equilíbrio emocional para lidar com os problemas, sobretudo frente à tensão promovida por Marte, que lhe deixa suscetível a excessos.

Sagitário 22/11 a 21/12 Lua e Vênus se encontram no setor das amizades, podendo nutrir as trocas afetivas e os prazeres em grupo. Atenção com os gastos ligados ao lazer, devido à tensão promovida por Marte. É importante minimizar a competitividade nas experiências em grupo.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Você tende a se posicionar de forma assertiva, mas é preciso moderar a agressividade para que não dar combustão aos conflitos interpessoais. O setor profissional recebe o encontro Lua-Vênus, podendo nutrir suas vocações e seu potencial criativo na gestão dos afazeres.

Aquário 21/01 a 18/02 Procure evitar especulações sobre os problemas e não alimentar os dramas. É fundamental se manter tranquila. O encontro Lua-Vênus no setor espiritual pode promover um mergulho nas questões sentimentais, intensificando as reflexões sobre a dinâmica afetiva e seu grau de satisfação perante a vida.