Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 6 de setembro

Áries 21/03 a 20/04 Convém demonstrar capacidade de adaptação ao lidar com os desafios. Dinamizando a comunicação, o encontro Lua-Júpiter pode ampliar as possibilidades de entendimento no trato humano, enquanto fortalece os vínculos de confiança e lhe guia rumo a acordos importantes.

Touro 21/04 a 20/05 Procure encarar as dificuldades sob o viés do autoaprimoramento. A vida prática pode ganhar produtividade frente ao encontro Lua-Júpiter. Sendo assim, é preciso dinamizar os processos de trabalho e a comunicação com as pessoas próximas, visto que as iniciativas realizadas tendem a prosperar.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Momento oportuno para se divertir e extravasar as tensões, embora zelando pela intimidade e estabilidade patrimonial. Sua capacidade de socialização tende a ser potencializada nesta fase, o que favorece os contatos interpessoais e o usufruto da vida.

Câncer 21/06 a 22/07 Tente fazer acordos com seus conviventes antes de promover mudanças, devido à tensão Lua-Plutão. Sua percepção das necessidades familiares pode se ampliar, o que ajuda com ações que vão além de resolver desafios específicos, visto que aprimoram a gestão do lar.

Leão 23/07 a 22/08 As dificuldades na gestão das rotinas tendem a se mostrar complicados, o que exige capacidade analítica. Lua e Júpiter tendem despertar seu lado extrovertido e socialmente articulado, o que contribui com o bem-estar coletivo e abre caminho para realizações em grupo.

Virgem 23/08 a 22/09 Tente evitar gastar na expectativa de ganhos futuros, visto que a tensão entre Lua e Plutão pede prudência. A previdência é fundamental. Você tende a ser guiada por um olhar próspero que lhe conduz a otimizar os recursos materiais, o que ajuda com os projetos profissionais em curso.

Libra 23/09 a 22/10 É importante se abrir às oportunidades e não esperar as coisas acontecerem. Tente não se afastar da zona de segurança sem fazer a devida análise dos riscos. O momento pode se mostrar proveitosa para ampliar os horizontes e buscar novas metas para sua vida, visto a harmonia Lua-Júpiter.

Escorpião 23/10 a 21/11 Busque evitar cantar vitórias, seguindo discreta em sua trajetória. Sua capacidade de superação tende a se elevar frente ao encontro entre Lua e Júpiter, o que ajuda a resolver problemas pontuais, como para extrair oportunidades dos desafios.

Sagitário 22/11 a 21/12 Que tal seguir colaborativa? Um forte sentimento de amizade pode permear suas parcerias frente ao encontro Lua-Júpiter, o que lhe motiva a soma de esforços em prol de objetivos comuns. No entanto, tente não deixar que a empolgação lhe faça gastar mais do que pode.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Tente investigar as ofertas antes de se comprometer, sobretudo se envolver mudanças. Sua atuação profissional tende a ser beneficiada por um apurado senso de oportunidade, o que lhe coloca à frente de situações promissoras para os projetos em curso e a sua carreira.

Aquário 21/01 a 18/02 Tente extrair lições das dificuldades, de modo a se autoaprimorar. Atividades sociais podem proporcionar prazeres que promovem a expansão do pensamento e uma renovação dos vínculos de amizade, visto a harmonia Lua-Júpiter.