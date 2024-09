Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 9 de setembro

Áries 21/03 a 20/04 Sacrifícios financeiros tendem a ser necessários, visto a tensão Sol-Saturno. O momento pode se revelar proveitoso para estruturar a vida privada, permitindo-lhe realizar uma análise apurada das prioridades e um plano de ação de longo prazo.

Touro 21/04 a 20/05 Tente não se deixar desestabilizar emocionalmente com os problemas. A Lua harmonizada a Marte e Saturno no eixo relacionamentos-comunicação pode destacar o potencial das ações articuladas em parceria e dos acordos que podem guiar com eficácia os projetos.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Como alerta a tensão entre Sol e Saturno, procure não negligenciar suas necessidades emocionais, reservando momentos para si mesma. Seu comprometimento com as responsabilidades cotidianas tende a se elevar, o que lhe ajuda a melhorar a qualidade em suas ações.

Câncer 21/06 a 22/07 Procure se posicionar diplomaticamente frente aos conflitos. Sua desenvoltura no trato humano tende a ganhar corpo. Contudo, a seletividade pode se mostrar de grande importância para alcançar qualidade nas ações em grupo, visto a Lua harmonizada a Marte e Saturno entre o setor social e seu signo.

Leão 23/07 a 22/08 É fundamental ser responsável nos investimentos, avaliando os prós e os contras para evitar riscos, devido à tensão Sol-Saturno. Sua dedicação com a vida familiar pode se elevar, o que ajuda na gestão dos desafios e o planejamento de ações de curto a longo prazos.

Virgem 23/08 a 22/09 Procure se preservar emocionalmente, devido a Sol e Saturno em tensão. A tendência é que você se mostrar solícita com as pessoas queridas e a se colocar a serviço delas, o que contribui com o fortalecimento do círculo de confiança.

Libra 23/09 a 22/10 Comprometimento e praticidade tendem a ser aliados à gestão da vida cotidiana e ao seu desempenho profissional. Devido à tensão Sol-Saturno, busque evitar que a arrogância se torne um ponto de conflito nas parcerias

Escorpião 23/10 a 21/11 Busque ser resiliente ao lidar com as dificuldadedades, sem deixar que as frustrações ganhem corpo, conforme alerta a tensão Sol-Saturno. Despir-se de ilusões faz parte do processo. A Lua em seu signo tende a fortalecer seus valores e objetivos de vida.

Sagitário 22/11 a 21/12 Convém não se deixar levar pela ganância e saber recuar quando a situação for nebulosa e precisar de investigação, devido à tensão Sol-Saturno. Sua força interior pode aflorar diante dos problemas, o que lhe conduz de forma estratégica para superá-los.

Capricórnio 22/12 a 20/01 As relações baseadas na confiança mútua tendem a se fortalecer por meio de conselhos e apoio prático, já que a Lua se harmoniza com Marte e Saturno no eixo amizades-relacionamentos. Contudo, busque evitar sobrecarregar os outros com dramas pessoais e absorver os alheios.

Aquário 21/01 a 18/02 Tente flexibilizar sua postura com o entorno, evitando se envolver em disputas de poder. Ações estrategicamente articuladas podem ganhar corpo na gestão do cotidiano, já que a Lua se harmoniza com Marte e Saturno entre o setor do trabalho e o das rotinas.