Protege os que procuram a verdade; favorece nos processos; induz à contemplação das coisas divinas; domina a política, os diplomatas, os tratados de paz e de comércio e todas as convenções em geral. Influi sobre os empregados do correio e telégrafo, sobre os agentes e as expedições secretas. O gênio contrário influi sobre os traidores, ambiciosos e conspiradores.