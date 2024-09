Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 10 de setembro

Áries 21/03 a 20/04 Cuidado para não negligenciar as responsabilidades do dia a dia. Você tende a sentir um forte desejo de expandir nesta fase de Lua Crescente no setor espiritual, o que lhe faz se lançar em experiências fora da rotina.

Touro 21/04 a 20/05 A Lua Crescente no setor íntimo pode lhe estimular a vivenciar experiências transformadoras e que lhe ajudem a romper com padrões limitantes. Contudo, é preciso ser realista com relação às suas expectativas e planejar suas ações, evitando imediatismos.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Busque administrar os contrastes de modo diplomático e não tomar parte em litígios. A interação interpessoal e as ações que dependem de colaboração tendem a se intensificar neste momento de Lua Crescente no setor dos relacionamentos.

Câncer 21/06 a 22/07 Com a Lua Crescente no setor do cotidiano, o envolvimento com o dia a dia pode se intensificar, o que eleva a produtividade e dinamiza a rotina. Mas é fundamental evitar impor regras e o seu ritmo às pessoas do entorno, do contrário o estresse se instala.

Leão 23/07 a 22/08 Tente não deixar que a empolgação lhe faça gastar em excesso ou mesmo a se expor. O usufruto dos prazeres pode ganhar intensidade neste momento de Lua Crescente na área social, o que lhe motiva a buscar estímulos nas suas redes.

Virgem 23/08 a 22/09 Convém conciliar trabalho e descanso. Procure zelar por privacidade. O emocional pode buscar satisfação na vida familiar com a Lua Crescente, aumentando o seu envolvimento nas demandas do dia a dia.

Libra 23/09 a 22/10 Busque evitar alimentar especulações e amenizar os contrastes. O fluxo mental e comunicativo tende a ganhar intensidade, tornando as interações mais dinâmicas, embora permeadas de conflitos.

Escorpião 23/10 a 21/11 É importante ser seletiva nos gastos e na gestão compartilhada do patrimônio. Sua postura pode ganhar proatividade e praticidade neste momento em que a Lua Crescente influencia a área material, o que ajuda na otimização de processos e recursos.

Sagitário 22/11 a 21/12 Contrastes tendem a dificultar o trato humano, o que deve ser administrado de forma diplomática. Sua expressividade pode ganhar corpo com a passagem da Lua Crescente em seu signo, o que ajuda no posicionamento ativo frente aos temas de interesse.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Tente reduzir o ritmo, cultivando autocuidado e resiliência. As dificuldades podem ser vivenciados com intensidade neste momento, de modo que você tende a ficar suscetível ao estresse e a reações exageradas.

Aquário 21/01 a 18/02 É preciso ter consciência dos seus limites e evitar absorver problemas que não são seus. Sua postura podem ficar colaborativa e sensível às necessidades dos outros com a Lua Crescente na casa das amizades, enquanto se abre às interações sociais.