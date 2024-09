CCBNB realiza bate-papo literário gratuito com Isabel Costa

Foto: AURÉLIO ALVES Livro "Pitaya, o livro do dragão", de Isabel Costa, é tema de debate no CCBNB

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) recebe nesta quinta-feira, 12, um bate-papo literário com a colunista do O POVO Isabel Costa.

Promovido pela editora Substânsia, o evento gratuito será um momento de debate e conexão entre os leitores e a equipe de produção do livro "Pitaya, o livro do dragão".

Escrita por Isabel, a obra reúne crônicas da autora que foram publicadas nos últimos meses nas páginas do Vida&Arte. Lançada no mês de julho, "Pitaya" possui edição de Talles Azigon e projeto gráfico assinado pelo designer do O POVO Jansen Lucas.



Ambos os artistas também participam do momento no CCBNB, equipamento cultural localizado no Centro, que tem início às 19 horas. Na ocasião, cinco exemplares do livro serão sorteados entre os presentes.

"A cachorra morre? Crônica. Chegou o dia das mães? Crônica. Estou viciada em uma música? Crônica. A escrita é uma resposta para as aflições e para as alegrias do meu cotidiano. E, a cada dia, venho escrevendo e escrevendo. O meu computador está cheio de textos esperando a hora da publicação, na realidade", reflete a artista sobre o processo de escrita que desaguou no livro.

Bate-papo literário: "Pitaya, o livro do dragão"