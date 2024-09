Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 18 de setembro

Áries 21/03 a 20/04 Procure buscar conforto emocional, ao invés de transferir culpas. Se a convivência forçada lhe sufoca, busque optar pelo recolhimento. A tensão Lua-Marte pode sinalizar um momento em que você canaliza suas frustrações para o âmbito doméstico, sobrecarregando as pessoas próximas.

Touro 21/04 a 20/05 O encontro Lua-Marte tensiona as áreas de crise e comunicativa, podendo prejudicar seu jeito de lidar com as frustrações. Procure não deixar que o medo lhe aprisione e busque resgatar a autoconfiança. Mesmo que as dificuldades pareçam intransponíveis, com tranquilidade é possível encontrar soluções.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Mágoas e ressentimentos podem ser supervalorizados. O diálogo tende a ser um caminho para desfazer mal-entendidos, por isso busque se desarmar. Lua e Marte tensionados mostram um momento em que você se deixa influenciar por impressões superficiais na convivência com o entorno.

Câncer 21/06 a 22/07 Obstáculos profissionais podem aflorar seu lado intolerante, o que ajuda com um ambiente suscetível a desentendimentos, devido a tensão Lua-Marte. Sendo assim, procure neutralize as arbitrariedades e resgatar a harmonia no trato humano.

Leão 23/07 a 22/08 Seu campo energético pode estar desprotegido, inclusive a nível físico. Por isso, tente evitar se expor e busque ambientes tranquilos. O encontro Lua-Marte tensiona a área espiritual e a de crise, o que tende a promover inquietação interior e lhe deixar fragilizada.

Virgem 23/08 a 22/09 É importante aprimorar seu trato social. Controlar a agressividade é fundamental, sobretudo com as pessoas queridas. Lua e Marte tensionados tendem a sugerir um momento avessa aos contatos interpessoais, trazendo-lhe dificuldades para se relacionar e articular ações em parceria.

Libra 23/09 a 22/10 É fundamental se flexibilizar e compartilhar tarefas. Busque evitar se jogar de cabeça em projetos que exijam mais do que você pode oferecer. Lua e Marte tendem a indicar desafios para conciliar interesses pessoais e profissionais, sobretudo devido à dificuldade em abrir mão do controle absoluto.

Escorpião 23/10 a 21/11 Procure reservar parte da jornada para descansar. Sua saúde precisa de cuidados, já que a tensão Lua-Marte aponta fragilidades associada ao excesso de responsabilidades. Esse desequilíbrio pode impactar em seu físico e em seu emocional, por isso busque não se sobrecarregar.

Sagitário 22/11 a 21/12 Tente evitar seguir por caminhos arriscados. Sacrifícios tendem a ser fundamentais, sobretudo no âmbito social, pois nos momentos de lazer você pode perder a objetividade. A tensão Lua-Marte sugere um momento complicado para as finanças, que ficam à mercê do descontrole.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Convém praticar a diplomacia, mesmo diante daqueles que não se esforçam em colaborar. Tente se manter em equilíbrio para amenizar os ânimos. Temperamentos dominantes podem se chocar no meio familiar, já que Lua e Marte tensionados mostram o lado imperioso das pessoas.

Aquário 21/01 a 18/02 Procure se mostrar equilibrada ao se envolver em uma concorrência. Lua e Marte tensionados elevam a carga competitiva no ambiente de trabalho, o que pode gerar conflitos em grupo. A tendência é que você revele seu lado mais agressiva e é justamente esse aspecto que deve controlar.