Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 25 de setembro

Áries 21/03 a 20/04 Busque evitar sobrecarregar as pessoas próximas, como aponta a tensão Sol-Marte. O apoio da família pode ser fundamental para a superação dos problemas, o que gera comprometimento mútuo, visto o encontro entre Lua e Marte e a harmonia de ambos com Saturno.

Touro 21/04 a 20/05 Cuidado com melindres emotivos diante de situações que lhe contrariam, devido à tensão Sol-Marte. Lua e Marte se encontram, podendo lhe deixar segura para lidar com o entorno imediato, que tendem a ver em você fonte de apoio.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Procure evitar que a competitividade lhe cegue a ponto de prejudicar suas parcerias, conforme alerta a tensão Sol-Marte. Sua determinação tende a se elevar nesta fase, aliada à sua ambição, o que lhe guia rumo a conquistas.

Câncer 21/06 a 22/07 É fundamental ter cuidado com riscos não calculados, como alerta a tensão entre Sol e Marte. O desejo de expansão tende a lhe fazer assumir novos desafios, diante dos quais você se mostra determinada, como sugere o encontro Lua-Marte.

Leão 23/07 a 22/08 Cuidado para que reações excessivamente emocionais não comprometam o trato humano, visto a tensão Sol-Marte. A autoconfiança tende a se fortalecer e lhe faz enfrentar as dificuldades com garra, como sugere o encontro da Lua com Marte.

Virgem 23/08 a 22/09 O encontro harmonioso entre Lua, Marte e Saturno tende a conduzir suas relações à união de forças por objetivos comuns, o que gera ações que agregam qualidade à rotina. Mas a tensão Sol-Marte pode pedir critério no envolvimento em causas de terceiros para não absorver os dramas dos outros.

Libra 23/09 a 22/10 Sua postura podem ser marcada por resistência e proatividade no trabalho e nas demais tarefas do cotidiano, visto que Lua, Marte e Saturno se encontram harmoniosamente entre o setor profissional e o das rotinas. Cuidado com a tendência a se mostrar autoritária!

Escorpião 23/10 a 21/11 A tendência é que você impõe respeito, o que pode ser interpretado como arrogância diante da tensão Sol-Marte, por isso busque exercitar a gentileza. Uma postura confiante na defesa das ideias pode lhe dar notoriedade, distinguindo sua capacidade de liderança.

Sagitário 22/11 a 21/12 Procure ser reservada e diplomática no trato humano. A Lua se encontra de modo harmonioso com Marte e Saturno no circuito íntimo, podendo lhe ajudar no fortalecimento interior. Busque se dedicar com mais comprometimento a questões estruturais de sua vida.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Cuidado para que o rigor não vire intolerância! Uma postura comprometida com as pessoas do círculo de confiança tende a fortalecer as parcerias pessoais e profissionais, visto que a Lua se harmoniza com Marte e Saturno no eixo relacionamentos-comunicação.

Aquário 21/01 a 18/02 Os relacionamentos tendem a conflitar diante do excesso de cobranças. O comprometimento com o cotidiano pode se elevar diante da harmonia lunar com Marte e Saturno entre o setor das rotinas e o material, o que direciona o foco para as questões patrimoniais.