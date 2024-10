Mostra Proibida começa em novembro com tema ‘Corpo Memória Viva’

Foto: Mateus Falcão/Divulgação Performance "Bixa Cura - Uma conversa silenciosa sobre as dores" acontece na abertura da mostra

A abertura da segunda edição da Mostra Proibida acontece no dia 1º de novembro com trabalhos artísticos que se cercam pelo tema “Corpo Memória Viva”. A iniciativa é da Banida Plataforma, que tem como intenção discutir o corpo como um local de memória e resistência.

Relembre 1ª edição: Mostra Proibida leva artes visuais e performances a 4 municípios do Ceará

O projeto é uma mostra de arte interlinguística protagonizada por pessoas LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência, que apresentam performances, obras de mídia digital, peças teatrais e exposições. Neste ano, o evento de estreia acontece no Hub Cultural Porto Dragão.

Performance "Bixa Cura - Uma conversa silenciosa sobre as dores" acontece na abertura da 2ª edição da Mostra Proibida Crédito: Mateus Falcão/Divulgação

Com início às 18 horas, a abertura recebe a performance “Bixa Cura - Uma conversa silenciosa sobre as dores”, protagonizada pelas artistas trans Bárbara Banida e Li Coelho, e a exposição “Investigação Submersa - Um mergulho criativo e curatorial a um oceano de memórias dissidentes”, que aborda as memórias de pessoas LGBTQIAPN+ com as águas cearenses.

A mostra permanece durante o mês de novembro no Hub Cultural. Depois, em dezembro e janeiro, o projeto realiza novas programações em espaços como o Centro Cultural Bom Jardim e a Outra Casa Coletiva, em Fortaleza.

Em Quixadá, no Ceará, ela passa ainda pela Casa de Saberes Cego Aderaldo. O circuito da mostra se encerra fora do Brasil, em Lisboa, Portugal.

Abertura da 2ª edição da Mostra Proibida