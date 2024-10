Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 28 de outubro

ÁRIES

A harmonia entre Sol e Saturno no circuito de crise pode lhe aflorar a maturidade e disciplina para estruturar ações frente às dificuldades. Procure promover bem-estar em seus aspectos materiais e emocionais, visto a Lua no eixo saúde-espiritualidade e sua fase nova no setor íntimo.

TOURO

O círculo de confiança pode se tornar refinado. Você tende a valorizar vínculos interpessoais autênticos, o que favorece a transformação de suas redes e a construção de parcerias duradouras, visto o encontro Sol-Saturno e a Lua no eixo social-íntimo.

GÊMEOS

O encontro Sol-Saturno no circuito do trabalho tende a sugerir importante amadurecimento a nível profissional. Você tende a estruturar uma rede de suporte para sua vida, que lhe apoie do ponto de vista emotivo e prático, visto a Lua no eixo família-relacionamentos e sua fase nova.

CÂNCER

Busque valorizar contatos cujas experiências ajudem com seu amadurecimento, visto o encontro Sol-Saturno no segmento social-espiritual. Momento de trocas que gera um aprendizado importante em sua vida, com a Lua no eixo comunicação-cotidiano e sua fase nova.

LEÃO

Convém estruturar a rotina do ponto de vista patrimonial. Você tende a cultivar valores elevados do ponto de vista humano, o que se reflete em um círculo de relacionamentos seleto, visto a Lua no eixo material-social, e o encontro Sol-Saturno no circuito íntimo.

VIRGEM

O momento pode sugerir coesão nos interesses que cercam suas parcerias, além de uma troca de ideias que gera amadurecimento, visto a Lua entre seu signo e o setor familiar, passando pela fase nova, e o encontro Sol-Saturno no eixo comunicação-relacionamentos. Tente ter metas definidas.

LIBRA

Chegou o momento de reestruturar as bases da sua vida. O céu da semana pode destacar uma fase de revisões em meio a desafios de gestão, o que contribui com uma redefinição de metas e estratégias, visto a Lua no eixo crise-ideias, passando pela fase nova.

ESCORPIÃO

Sua capacidade diplomática e de negociação pode se elevar. O momento tende a motivar ações em parceria frente às demandas práticas, o que favorece a produtividade e renova vínculos interpessoais, visto a Lua no eixo amizades-material e sua fase nova.

SAGITÁRIO

Amadurecimento e disciplina tendem a ajudar com uma base sólida para sua vida. Seu senso de responsabilidade pode ser aprimorado, o que lhe leva a melhorar sua capacidade gestora, com a Lua entre o setor do trabalho e seu signo, passando pela fase nova.

CAPRICÓRNIO

As parcerias podem passar por um momento de amadurecimento com o encontro Sol-Saturno no eixo amizades-comunicação. Você tende a investir em um processo de renovação emocional amparado por reflexões e aprendizado, visto a Lua no eixo espiritual-crise e sua fase nova.

AQUÁRIO

Momento de amadurecimento e consolidação de parcerias com a Lua no eixo íntimo-amizades, passando pela fase nova, e o encontro Sol-Saturno no segmento trabalho-material, o que ajuda com uma gestão coesa de metas em longo prazo. As trocas intelectuais podem se intensificar.

PEIXES

Tente valorizar estudos de alta complexidade. Você tende a se dedicar às parcerias profissionais, o que é fundamental para o amadurecimento de projetos em estágio embrionário, visto a Lua no eixo relacionamentos-trabalho e sua fase nova.





o anjo Elemiah

Protege nas viagens terrestres e marítimas. A sua influência produz caráter industrioso, empreendedor, amante de viagem; auxilia a vencer as dificuldades e dá bom sucesso nas empresas. Também influi sobre as descobertas perigosas ou nocivas à sociedade e põe obstáculos nas empresas. Influencia as descobertas perigosas para a sociedade, a má educação, a passividade quanto à violência, o sadismo e a perversão sexual.

O SANTO São Simão e São Judas Tadeu

São primos Jesus. Sobre Judas Tadeu, a tradição é precisa. Seu pai era irmão de São José e sua mãe era prima da Virgem Maria. Sobre Simão a tradição é vaga. Nicéforo Calisto diz que pregou na África e Grã-Bretanha. Judas Tadeu foi quem, na Última Ceia, perguntou: "Senhor, como é possível que tenhas de te manifestar a nós e não ao mundo?". São Fortunato, bispo de Poitiers, indica estarem Simão e Tadeu enterrados na Pérsia. Segundo histórias apócrifas dos apóstolos, foram martirizados em Suanir, na Pérsia, a mando de sacerdotes pagãos que instigaram as autoridades locais e o povo, tendo sido ambos decapitados. Outros dizem que Simão foi sepultado perto do Mar Negro; na Caucásia, foi elevada uma igreja entre o VI e o VIII séculos.