Foto: Alex Gomes em 23-08-2018 Monja Coen em visita ao jornal O POVO. (Alex Gomes em 23-08-2018)

Uma das principais referências do Budismo no Brasil, Monja Coen ministra a palestra "As Crianças que Pedem por Mimos" nesta quinta-feira, 31, no Seara Praia Hotel. A data, amplamente conhecida como Halloween, é marcada pela tradição das crianças que percorrem ruas pedindo doces.

Quando: quinta-feira, 31,

às 20 horas

Onde: Seara Praia Hotel (av. Beira Mar, 3080 - Meireles)

Quanto: a partir de R$ 55