"Arquivo Aberto - O Caso Marielle"

A cronologia do Caso Marielle é abordada no"Arquivo Aberto", do O POVO. O podcast foi lançado em 2019 e narra a história do crime que se tornou guerra cultural e pautou o discurso político em um país tão polarizado.

O projeto reúne, em cinco episódios, detalhes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Os dois primeiros capítulosabordam os últimos passos da vereadora e toda a cronologia do crime. Além disso, discorrem sobre a primeira etapa da investigação comandada pela Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro.

Os episódios iniciais também exploramo perfil e a identidade dos acusados,o processo de planejamento do crime e a arma utilizada para executar Marielle. Os demais capítulos focam na vida e no legado político deixado pela vereadora.

O POVOlançou site especial para o conteúdo do "Arquivo Aberto".Você pode conferi-lo clicando aqui.

Onde ouvir:Spotify,DeezereApple Podcasts