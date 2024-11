Programe-se: confira agenda cultural desta segunda-feira, 11 de novembro (11/11)

Foto: Casa de Vovó Dedé/Divulgação Concurso Jovens Talentos é realizado na Casa de Vovó Dedé

A Casa de Vovó Dedé realiza nesta segunda-feira, 11, a final da XI edição do Concurso Jovens Talentos - Troféu Mansueto Barbosa. O evento destaca a música instrumental do Brasil e reúne apresentações de jovens talentos de diversas regiões do País. O concurso faz parte da programação do Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa (FIMI) e tem finalistas em instrumentos como violoncelo, trompa, saxofone, violão, flauta doce e contrabaixo acústico.

Quando: segunda-feira, 11, às 19 horas

segunda-feira, 11, às 19 horas Onde: Teatro São José (rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro)

Teatro São José (rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro) Gratuito





Caravanas

O espírito natalino já começa a dar as caras no Ceará. Nesta segunda-feira, 11, as caravanas de Natal da Coca-Cola visitam as cidades de Maracanaú e Maranguape. As caravanas levam o espírito natalino ao público com veículos iluminados e decorações temáticas. A partir das 18 horas, o comboio sai da Fábrica da Solar Coca-Cola e faz paradas na Praça da Estação Maracanaú, no Supermercado Anali (Senador Almir Pinto), no Compre Certo Maranguape e, por fim, na Praça Maranguape.



Quando: segunda-feira, 11, às 18 horas

Onde: trajeto completo em natal.cocacola.com.br



Aves Cearenses

O Memorial Edson Queiroz, localizado na cidade de Cascavel, a 62 km de Fortaleza, celebra três anos com a exposição fotográfica "Aves que Habitam o Campus". A iniciativa é do Instituto Myra Eliane, que gere o equipamento cultural em parceria com a Fundação Edson Queiroz. A mostra reúne arte, ciência e preservação da natureza. São 32 fotografias de espécies de aves vistas no campus da Unifor, feitas pelo fotógrafo Ares Soares com curadoria de Claudio Sena.

Quando: de segunda a sexta, das 8h às 16h, e aos sábados, das 8h às 13h; até 7 de dezembro

de segunda a sexta, das 8h às 16h, e aos sábados, das 8h às 13h; até 7 de dezembro Onde: Memorial Edson Queiroz (rua Crispin Teixeira, s/n, Praça Nossa Senhora do Ó - Cascavel)

Memorial Edson Queiroz (rua Crispin Teixeira, s/n, Praça Nossa Senhora do Ó - Cascavel) Gratuito





Cine Ceará

A plataforma de streaming Itaú Cultural Play, voltada para o cinema brasileiro, exibe recorte de filmes que estão no 34º Cine Ceará. São nove curtas-metragens e um longa-metragem, entre animações, documentários e ficções, que tratam de temas como diversidade sexual, problemas no meio ambiente e preservação da memória e das tradições locais. Entre os filmes exibidos estão “O Verbo”, “Ponte Metálica” e o longa “Filhos do Vento”.

Quando: até sexta-feira, 15

até sexta-feira, 15 Onde: itauculturalplay.com.br

itauculturalplay.com.br Gratuito



Festival Varilux

Como parte da programação do Festival Varilux de Cinema Francês, é exibido nesta segunda-feira, 11, o filme "O Sol Por Testemunha", protagonizado por Alain Delon. O jovem e atraente Tom Ripley está na Itália para convencer seu antigo amigo, o playboy Philippe Greenleaf, a voltar para os Estados Unidos. Aos poucos, fica claro que Philippe não tem a menor intenção de voltar.

Quando e onde: Ingresso.com