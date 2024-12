O Shopping RioMar Fortaleza recebe neste sábado, 14, o projeto Natal Com Livros. A programação tem apresentação cultural E contação de histórias. A ação é promovida pela Câmara Cearense do Livro para promover a literatura no Ceará no período natalino. As atividades começam com o lançamento os livros "Além do Arco-Íris" e "Medoinho".

Quando: sábado, 14, das 15h às 21 horas

Onde: Praça de Alimentação do RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)