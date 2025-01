Espetáculo gratuito aborda cultura indígena e cuidados com a água

Foto: Dani Berwanger/Divulgação Espetáculo "Água Redonda e Comprida" é apresentado no Teatro B. de Paiva

Acontece nesta quarta, 15, e quinta, 16, no Teatro B. de Paiva, o espetáculo “Água Redonda e Comprida”, que vai abordar, através da dança, a história do povo indígena Kaingang, presente nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo e a importância de preservar e valorizar as águas.

Além de difundir e fortalecer os conhecimentos sobre as águas a partir da perspectiva Kaingang, a narrativa do espetáculo também é concebida a partir de referências de práticas de arte e aprendizagem das pessoas Kaingang.

No enredo, as bailarinas Geórgia Macedo e Nayane Gakre, dançam e jogam, mergulhando no universo das águas desde a cosmovisão do povo Kaingang, demonstrando a força e a fluidez representativas aos rios, goj tej (águas compridas), e às nascentes, as goj ror (águas redondas).

"A narrativa cenográfica e o cenário que se transforma ao longo da peça, faz com que os corpos das bailarinas se encontrem e conduzam os espectadores ao movimento e às potências das nascentes e dos rios, a fim de refletir sobre as águas originárias que dão vida ao todo”, explica a diretora artística do projeto, Geórgia Macedo, em comunicado enviado à imprensa.

Na estreia do espetáculo, acontece uma roda de conversa, aberta ao público e traduzida em libras, com Angélica Kaingang, Iracema Gah Teh, Nayane Gakre, Geórgia Macedo, orientadoras cênicas e elenco da obra.

E para fazer uma relação entre os povos indígenas do Sul e Nordeste, Ana Floresta, do coletivo Flecha Lançada, também estará presente. Juntas, abordaram a importância dos mais velhos nas criações artísticas, a potência e os desafios da construção intercultural em dança.

Já no dia 16, a partir das 10 horas, o projeto proporcionará a oficina gratuita “Águas que movem corpos”, na sala Flávio Sampaio, localizada no Hub Cultural Porto Dragão, com as ministrantes: Geórgia Macedo, Angélica Domingos, Iracema Gah Te, Nayane Gakre e Ana Floresta. As inscrições para a oficina acontecem via formulário.



Espetáculo Água Redonda e Comprida