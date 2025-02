Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 14 de fevereiro

Áries 21/03 a 20/04 A jornada é marcada pela influência de Mercúrio na área de crise, promovendo um confronto com os desafios, em meio a reflexões profundas acerca das melhorias que você almeja para sua vida. Nesta fase você se volta para dentro de si mesmo e ao universo íntimo, então aproveite para fazer um balanço da sua vida.

Touro 21/04 a 20/05 A influência de Mercúrio no setor das amizades estimula seu interesse por atividades em grupo, o que torna o dia mentalmente estimulante e enriquecedor do ponto de vista das trocas intelectuais. Sua percepção a respeito das pessoas se amplia para além das aparências, facilitando as interações.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Mercúrio eleva seu senso empreendedor, conferindo-lhe um olhar mais atento às pessoas e às situações de interesse para sua carreira. Aproveite para trocar ideias, realizar cursos e se aprimorar na área em que atua, além de ajustar os processos de trabalho e os recursos materiais.

Câncer 21/06 a 22/07 A busca por conhecimento se intensifica nesta fase, contribuindo com seu aprimoramento frente aos objetivos, bem como lhe trazendo maturidade e segurança. Além dos estudos se intensificarem, as viagens também se revelam intelectualmente enriquecedoras.

Leão 23/07 a 22/08 Mercúrio revela uma fase introspectiva e de profundo senso crítico que lhe ajuda a se debruçar sobre questões primordiais da sua vida, bem como a tomar decisões que nortearão seus passos no futuro. A gestão patrimonial pede atenção, pois dará subsídios aos seus projetos.

Virgem 23/08 a 22/09 Os relacionamentos vivenciam uma fase de maior diálogo e entendimento, já que sua postura fica mais aberta a interagir com as pessoas queridas ou de especial interesse. Ainda que surjam contrastes, a troca de ideias tende a ser estimulante e produtiva.

Libra 23/09 a 22/10 A atenção com as rotinas se intensifica, contribuindo para melhorar o fluxo dos processos de gestão e a qualidade do dia a dua. Abrir-se ao diálogo com seus conviventes pode contribuir em muito com a percepção das necessidades alheias.

Escorpião 23/10 a 21/11 Os lazeres ligados ao intelecto ganham força neste dia, agregando valor à sua bagagem cultural e fortalecendo o círculo de amizades. Os debates em rede também se intensificam, por isso cuide da qualidade do discurso e também das interações.

Sagitário 22/11 a 21/12 A influência de Mercúrio no setor familiar marca uma fase em que você fica mais atenta às necessidades do lar e dos seus conviventes, contribuindo com o aperfeiçoamento da rotina doméstica e dos relacionamentos íntimos. Abrir-se ao diálogo é fundamental, bem como empregar a diplomacia frente aos desafios.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Mercúrio estimula seu lado sociável, contribuindo com a fruição intelectual por meio de conversas entre amigos, intercâmbios em rede e atividades de lazer em grupo. O discurso ganha objetividade, revelando-se forte aliado à defesa dos seus interesses e nos momentos de negociação.

Aquário 21/01 a 18/02 A energia de Mercúrio nutre seu senso empreendedor, pois ativa seu interesse pelos aspectos econômicos do dia a dia e pelos projetos em desenvolvimento no âmbito profissional. É uma fase propícia a organizar as finanças e a aprimorar seus conhecimentos sobre investimentos.