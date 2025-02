Programe-se: confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Reprodução/Instagram @exposicaoarmorial50 É aberta ao público nesta sexta-feira, 21, a mostra "Armorial 50", no Espaço Cultural Unifor

Movimento Armorial

É aberta ao público nesta sexta-feira, 21, a mostra "Armorial 50", no Espaço Cultural Unifor. A exposição celebra cinco décadas do Movimento Armorial, criado por Ariano Suassuna (1927-2014), que uniu as matrizes populares e eruditas da cultura brasileira. A exposição reúne aproximadamente 140 obras.

Quando: a partir desta sexta-feira, 21; visitação de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 19 horas, e aos sábados e domingos, das 12h às 18 horas



a partir desta sexta-feira, 21; visitação de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 19 horas, e aos sábados e domingos, das 12h às 18 horas Onde: Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)



Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Gratuito

Rolê nas Ruínas

O cearense Mateus Fazeno Rock realiza show em que reapresenta seu primeiro disco "Rolê nas Ruínas". No Hifive Discos e Bar, ele canta as 13 faixas na íntegra. Mateus busca desafiar as formas convencionais de criar rock, incorporando influências do grunge, punk, funk br, rap e r&b. Restam poucos ingressos.

Quando: sábado, 22, às 19 horas

sábado, 22, às 19 horas Onde: Hifive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles)

Hifive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles) Quanto: R$ 30, vendas pelo Sympla





Concerto

O Museu da Imagem e do Som recebe neste sábado, 22, concerto da banda de câmara gaúcha Tum Toin Foin. O grupo de ritmos diversos - como rock, choro, jazz e samba - traz no repertório novas interpretações de composições de Villa-Lobos, Chico Buarque e outros artistas. A Camerata de Cordas da UFC também participa.

Quando: sábado, 22, às 18 horas

sábado, 22, às 18 horas Onde: Praça do Museu da Imagem e do Som (avenida Barão de Studart, 410 - Meireles)

Praça do Museu da Imagem e do Som (avenida Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito





O Brutalista

Estreia nos cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 20, um dos indicados ao Oscar de Melhor Filme: "O Brutalista". Com quase quatro horas de duração, o longa-metragem conta a história de um arquiteto visionário que foge da Europa pós-Segunda Guerra e chega aos Estados Unidos para reconstruir sua vida, carreira e casamento. Sozinho em um novo país, ele se estabelece na Pensilvânia, onde um rico e proeminente industrial reconhece seu talento.





Desassossego

A Cia A Máscara de Teatro, do Rio Grande do Norte, apresenta o espetáculo "Desassossego" em Fortaleza. Na busca pela cena perfeita, dois personagens convidam o espectador a invadir um processo de montagem "e ver de maneira escancarada todos os desassossegos".

Quando: quinta-feira, 20, sexta-feira, 21, e sábado, 22, às 19 horas

quinta-feira, 20, sexta-feira, 21, e sábado, 22, às 19 horas Onde: respectivamente em Hub Porto Dragão (R. Bóris, 90 - Centro), Centro Cultural Bom Jardim (R. 3 Corações, 400 - Granja Lisboa) e Casa Absurda (R. Isac Meyer, 108 - Aldeota)

respectivamente em Hub Porto Dragão (R. Bóris, 90 - Centro), Centro Cultural Bom Jardim (R. 3 Corações, 400 - Granja Lisboa) e Casa Absurda (R. Isac Meyer, 108 - Aldeota) Gratuito





Rede Cuca

O Grupo Parafuso de Teatro apresenta temporada do espetáculo "O Concerto do Senhor Parafuso". Na peça, Seu João revive os momentos da infância por meio de suas lembranças. Ele compartilha o dia com sua gata Mimi, um relógio antigo e o boneco Senhor Parafuso. À noite, os objetos ganham vida e Seu João se diverte.

Quando: quinta-feira, 20, às 19 horas; sexta-feira, 21, às 15 horas; sábado, 22, às 10 horas

quinta-feira, 20, às 19 horas; sexta-feira, 21, às 15 horas; sábado, 22, às 10 horas Onde: respectivamente no Cuca Pici, Cuca Jangurussu e Cuca José Walter

respectivamente no Cuca Pici, Cuca Jangurussu e Cuca José Walter Gratuito





Soledad

A artista cearense Soledad apresenta na Estação das Artes neste sábado, 22, o projeto "Vamos Comer Caetano". O show mergulha na obra de Caetano Veloso. No repertório, canções como "Tropicália", "Eu Sou Neguinha", "O Quereres" e "Funk Melódico" ganham novas leituras, mesclando sonoridades tradicionais e experimentações. Ela se apresenta ao lado dos músicos Vitor Cozilos e Vitoriano.

Quando: sábado, 22, às 18 horas

sábado, 22, às 18 horas Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito