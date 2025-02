O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura se prepara para uma programação especial: mais uma noite com o Bloco Chão da Praça. O momento ocorre nesta quinta-feira, 27, com início na Praça das Artes, localizada no Porto Dragão. Na Praça Verde, Os Transacionais recebem a bateria do Bloco Unidos da Cachorra.

Quando : quinta-feira, 27, às 18h30min

: quinta-feira, 27, às 18h30min Onde : Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro) e Praça Verde (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro) e Praça Verde (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito; entrada na Praça Verde mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível