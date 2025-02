Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 27 de fevereiro

Áries 21/03 a 20/04 A Lua Nova na área dos desafios traz um novo jeito de ver suas insatisfações emocionais, levando a reflexões que ajudam a deixar para trás o que já não faz sentido. Mantenha discrição e fortaleça seu bem-estar interior.

Touro 21/04 a 20/05 A Lua Nova destaca seu lado cativante e generoso nas relações, aproximando você de quem é importante e facilitando conexões. Momentos de lazer ganham destaque, mas tenha atenção aos gastos, pois a tensão de Júpiter pode trazer instabilidade.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Seu relacionamento com o trabalho ganha criatividade e entusiasmo com a Lua Nova na área profissional, deixando suas iniciativas mais originais e contribuindo para sua reputação. No entanto, prefira manter certos planos reservados para garantir seus objetivos.

Câncer 21/06 a 22/07 A Lua Nova na área espiritual amplia sua sensibilidade para experiências que ajudam a entender melhor o mundo e as pessoas. Estudos, viagens e trocas culturais se tornam enriquecedoras, mas é importante manter os pés no chão.

Leão 23/07 a 22/08 O recolhimento emocional se torna essencial para seu equilíbrio com a Lua Nova no setor íntimo, ajudando em processos de cura e renovação interior. Fortaleça sua autoestima escolhendo com mais cuidado as experiências e as companhias que fazem parte do seu dia a dia.

Virgem 23/08 a 22/09 Seu conceito de felicidade passa a envolver ainda mais quem é importante para você com a Lua Nova no setor de relacionamentos, trazendo harmonia e momentos agradáveis. Pratique a generosidade, mas cuide para não criar dependências nas relações.

Libra 23/09 a 22/10 As rotinas se tornam mais leves com a passagem da Lua Nova pelo setor do cotidiano, pois você encontra prazer nas tarefas diárias e adiciona um toque criativo ao que faz. Mantenha-se acessível, mas evite se envolver em discussões desnecessárias com pessoas próximas.

Escorpião 23/10 a 21/11 A Lua Nova destaca seu lado cativante ao passar pelo setor social, facilitando as interações sociais. Atividades culturais em grupo podem ser estimulantes, mas devido à tensão com Júpiter é importante controlar os gastos.

Sagitário 22/11 a 21/12 O lar se torna um lugar acolhedor com a Lua Nova na área familiar, trazendo conforto e inspiração criativa. Mostre-se disponível e tenha atenção às necessidades de quem convive com você, sem abrir mão do seu próprio espaço.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A Lua Nova ressalta seu carisma e empatia, facilitando trocas de ideias e ajudando a superar barreiras nas interações. Reavalie o planejamento da sua rotina, pois a tensão com Júpiter pode indicar problemas no caminho.

Aquário 21/01 a 18/02 A Lua Nova na área financeira incentiva você a direcionar recursos para aquilo que traz satisfação pessoal. Suas habilidades criativas ganham destaque, tornando seu dia a dia mais dinâmico. Porém, mantenha cautela para evitar gastos excessivos.