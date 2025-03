Carnaval 2025: Gaby Amarantos faz apresentação na Praia de Iracema

Foto: Marcio Nagano/Divulgação Gaby Amarantos no clipe de "Mulher da Amazônia"

Compondo a programação oficial de Carnaval, chega a Fortaleza a cantora paraense Gaby Amarantos, que apresenta show especial de tecnobrega. A artista é dona de hits que marcaram todo o Brasil, como "Ex mai love" e "Ela tá beba doida".

Gaby se apresenta no Aterrinho da Praia de Iracema na terça-feira, 4. No palco, ela apresenta repertório que inclui seu novo sucesso, "Mulher da Amazônia", em que ela exalta sua cultura por meio da força da figura feminina, com parceria de Zaynara, também cantora paraense.

Ao O POVO, ela falou sobre o novo trabalho: "quando eu escrevi essa música, com o desejo de homenagear a beleza, a potência das mulheres do Norte, ela (Zaynara) foi o primeiro nome que me veio à mente. A gente queria poder cantar para o Brasil inteiro a potência da mulher da Amazônia".

"Quando eu escrevi essa música, pensava muito em Joelma, Dona Onete, Fafá de Belém, Alane, em Isabelle - que também é nortista, do Estado do Amazonas -, na própria Viviane Batidão. Eu queria homenagear todas essas mulheres de todas as gerações. A gente precisava ter um hino para a gente cantar nossa beleza, nossa potência, encantar o mundo", completa.

Ela explica ainda que sua música se inspira no gênero africano amapiano, do qual nasceu o subgênero afrobeat, já consolidado no Brasil. "A gente queria pegar esse estilo e mergulhar ele no nosso rio, colocar a nossa castanha do Pará, o nosso açaí, por isso que chega o Félix com as guitarras da guitarrada. A gente tem interferências, presença do tambor, do carimbó, esse estilo maravilhoso, que é muito moderno e ancestral também. A gente queria trazer uma nova sonoridade, que eu tenho chamado de Amazon Beat", diz Gaby.

Esta não será a primeira vez da cantora em terras alencarinas, pois, segundo ela mesma destaca, foi em Fortaleza que ela foi empresariada pela primeira vez fora de Belém.

"A gente vê outros artistas que são do Pará e que usam Fortaleza como um trampolim para o Brasil inteiro. Eu acho que a mistura desses ritmos é uma união muito potente. Muitos artistas que são cearenses vêm fazer show no Pará, são recebidos com todo carinho, com todo amor. Acho que essa troca é maravilhosa", descreve.

Gaby aproveita para falar sobre a expansão da música paraense para o Brasil, mencionando regravações de artistas destaque na cena nacional, como a Pabllo Vittar: "a gente fica muito feliz de poder ver isso".

Citando Joelma, Manu Batidão e Viviane Batidão, ela pontua: "eu quero ver cada vez mais essa mulherada maravilhosa conquistando o Brasil com o nosso ritmo. A gente vê Simone Mendes, que também já gravou nossa batida; da mesma forma, tem a Solange Almeida. Por isso, é muito bom a gente ver a música do Pará, da Amazônia, sendo recebida com todo amor pelo Brasil, como sempre mereceu. E Fortaleza também faz parte dessa construção, dessa história".

A expressão de Gaby, que celebra a cultura de sua região, não é característica de seus últimos trabalhos, pois a cantora sempre levou para sua música a cultura do norte. Ela destaca durante a entrevista que a música brasileira se desenvolveu também a partir da força da música da Amazônia.

"Eu sinto muito forte a raiz da nossa música fincada no Brasil, virando uma grande árvore samaúma, que vira romeira e que, cada vez, mais, expande as suas raízes e chega cada vez mais longe. Eu me sinto muito assim", pontua.

Sobre o show que apresenta na terça-feira, ela comemora com intensidade: "eu estou muito animada para fazer esse show no Carnaval. A gente vai botar o povo para tremer, é um dos lugares que mais consomem o nosso tecnobrega e nosso tecnomelody. Com certeza, vai ser uma pororoca maravilhosa que a gente vai viver. Eu estou contando os dias para estar aí".

Carnaval no Aterrinho: programação oficial

1º de março (sábado)

17 horas - DJ Priscilla Delgado

18 horas - Pantico Rocha e Fervo Maresia

20 horas - Nação Zumbi

22 horas - Ednardo

2 de março (domingo)

17 horas - Dipas

18h30min - Perimetrurbano

20 horas - Dom L

22 horas - Xamã

3 de março (segunda-feira)

17 horas - DJ Lolost

18 horas - Vanessa A Cantora

20 horas - Tropikália

22 horas - Magníficos

4 de março (terça-feira)