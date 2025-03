Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 1º de março

O SANTO Santo Albino

Nasceu no ano de 469 em Vannes, na Bretanha, filho de uma nobre família cristã. Aos 20, tornou-se monge no mosteiro de Timcillac, perto de Angers. Para isso renunciou a títulos e herança. Com 25 foi escolhido abade e, mais tarde, bispo de Angers. Sua atuação no bispado destacou-se pela moralização dos costumes, o combate aos casamentos incestuosos comuns à sua época na região. As narrações populares atribuem para Dom Albino a realização de grandes milagres. Um homem que sofria de dores nos rins o procurou, ajoelhou-se e pediu-lhe a bênção. Albino impôs-lhe as mãos e o cálculo renal foi expelido. Santo Albino faleceu no dia 1º de março de 549. Seu túmulo tornou-se logo um local de peregrinação, e muitos milagres lhe foram atribuídos.