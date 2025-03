Bloquinho da tristeza

Foto: ReproduçãoInstagram @anoitemaistristedomundo A Noite Mais Triste do Mundo apresenta "O Carnaval mais triste do mundo"

Nesta quarta-feira de cinzas, 5 de março, acontece a festa "O Carnaval mais triste do mundo", no The Lights Bar. O evento começa a partir das 19 horas e vem para celebrar o fim do período carnavalesco e o início oficial do ano, trazendo uma programação os DJs Monstrava, Leocosil, Silas, Ordinara e Peaug. A festa é a fantasia.

Quando: quarta-feira, 5, a partir das 19 horas

]Onde: The Lights Bar ( Av. da Universidade, 2322 - Benfica)

Quanto: R$ 25 (valor de 1º lote) e R$ 30 (valor de 2º lote). As vendas acontecem pelo site Shotgun.

Mais informações: @anoitemaistristedomundo (Instagram)





Mês do circo

Em comemoração ao Dia do Circo, celebrado no dia 27 de março, a Escola Pública de Circo da Vila das Artes organizou uma programação voltada para formação artística que homenageia a artista Sâmia Bittencourt. Com mais de 30 anos de carreira, ela é acrobata, atriz, bailarina, diretora e palhaça. Apesar de ser totalmente gratuita, algumas atividades necessitam de inscrição prévia, que estão abertas até esta quinta-feira, 6 de março, no site do equipamento.

Quando: 10 a 28 de março

Onde: Vila das Artes (rua 24 de maio, 1221 - Centro)

Inscrições: viladasartesfortaleza.com.br

Gratuito

Auto da Compadecida 2

Se o desejo para essa quarta-feira de cinzas é uma programação leve e em casa, a indicação é conferir o "Auto da Compadecida 2", que chegou ao Prime Video. Estrelado por Matheus Nachtergaele e Selton Mello, o filme traz de volta as aventuras de João Grilo e Chicó após 20 anos dos acontecimentos do primeiro longa, com novos e já conhecidos personagens.

Onde: Prime Video

No radar

Esta dica é para você já se preparar para o fim de semana. No sábado, 8, o Vibe 085 Pub realiza a festa "We love the 90's", com hits que marcaram a última década do século passado. Na programação, além dos variados ritmos dançantes, está previsto um concurso da loira e morena do Tchan, momento dança da cordinha e distribuição de doces da época.

Quando: sábado, 8 de março, a partir das 21 horas

Onde: Vibe 085 Pub (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 25 (valor de 1º lote) taxa. As vendas acontecem pelo site Sympla

Memória O POVO

O Memória O POVO desta quarta-feira, 5, traz os publicitários Evandro Colares e Eliziane Alencar, casados desde 1990 e fundadores da Advance, uma das mais importantes e premiadas agências de propaganda do País. Neste episódio, eles falam sobre vida, desafios do empreendedorismo e qual legado querem atrelados a eles no futuro.

Quando: quarta-feira, 5 de março

Onde: plataforma O POVO