horóscopo personare

ÁRIES

O momento favorece a expansão de ideias e trocas de conhecimento, com o encontro da Lua Crescente com Júpiter, ajudando a quebrar antigos padrões. Para preservar a energia, é importante não se prender a frustrações passadas, como aponta a tensão da Lua em relação ao Sol.

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

A intuição e a capacidade de se adaptar a situações desafiadoras são fortalecidas neste momento. Buscar resiliência e seguir em frente, mesmo diante de dificuldades, pode trazer bons resultados, conforme alerta a tensão lunar com o Sol.

LEÃO

O convívio social se torna mais significativo com o encontro da Lua Crescente com Júpiter, favorecendo conexões que agregam ao cotidiano. Contudo, é essencial ter critério ao compartilhar recursos.

VIRGEM

O momento estimula o crescimento na área profissional, incentivando passos confiantes em busca de objetivos. Manter a diplomacia nas relações pode ajudar a evitar conflitos desnecessários, conforme sinaliza a tensão lunar com o Sol.

LIBRA

O encontro da Lua Crescente com Júpiter estimula a busca por conhecimento e novas experiências, promovendo transformações positivas. Ainda assim, é importante não ignorar as obrigações do dia a dia, conforme alerta a tensão entre Lua e Sol.

ESCORPIÃO

Os aprendizados deste momento podem trazer mudanças significativas no caminho pessoal frente aos seus objetivos de vida. No entanto, mantenha certa discrição, como alerta a tensão entre Sol e Lua.

SAGITÁRIO

A colaboração se torna essencial para avançar em projetos importantes. Questões familiares podem exigir ajustes, conforme alerta a tensão entre Sol e Lua.

CAPRICÓRNIO

A organização e a clareza na tomada de decisão ajudam a fortalecer a estrutura do trabalho, dando mais estabilidade aos bens. No entanto, é importante evitar atitudes autoritárias e buscar equilíbrio na convivência, conforme alerta a tensão entre Sol e Lua.

AQUÁRIO

O encontro da Lua Crescente com Júpiter favorece a troca de conhecimento e as interações sociais, promovendo aprendizados valiosos. Ter cautela com os gastos pode evitar complicações futuras, conforme alerta a tensão entre Sol e Lua.

PEIXES

O ambiente familiar se torna um ponto de apoio importante, ajudando no fortalecimento emocional. Ter paciência e evitar agir por impulso pode contribuir para um período mais equilibrado, como alerta a tensão entre Sol e Lua.

o anjo Harahel

Cura a esterilidade das mulheres; faz os filhos serem submissos e respeitosos para com os pais; domina sobre os tesouros, as casas de câmbio, os fundos públicos ou arquivos, as bibliotecas e os gabinetes raros e preciosos; tem influência sobre a imprensa, as livrarias e todos os que se ocupam de semelhantes negócios. Transmite o amor da estudo e do comércio, dando caráter bom e generoso, serviçal e simpático.

O SANTO São João José da Cruz

Carlos Caetano Calosinto é natural da Ilha de Isca, Itália. Nasceu em família rica e religiosa. Estudou com os agostinianos e, com 16 anos, entrou para o convento de Santa Luzia no Monte, em Nápoles, onde mudou seu nome para João José da Cruz. Viveu entre os Frades Menores Descalços da Reforma de São Pedro de Alcântara. O frade sabia imitar a Irmã Pobreza com perfeição, ia à busca dos pobres nas ruas, favelas e casebres. Durante toda a sua vida teve apenas um hábito, que, com o tempo, ficou todo remendado. Por isso, recebeu o apelido de "frade dos cem remendos". João José foi escolhido para fundar um novo mosteiro em Piedimonte. Ali, construiu também um pequeno eremitério, que ainda hoje é meta de peregrinações, chamado "A Solidão". Morreu em 5 de março 1734, com 80 anos.