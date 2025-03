Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 6 de março

Áries 21/03 a 20/04 A Lua Crescente favorece novas ideias para parcerias e projetos em andamento. Evite dar ouvidos a especulações diante dos desafios, pois isso pode enfraquecer sua confiança.

Touro 21/04 a 20/05 Seus princípios se fortalecem com a Lua Crescente e Júpiter na área financeira, assim como o desejo de crescimento, ajudando a aproveitar as oportunidades que surgem. Evite que um olhar voltado somente para si prejudique o convívio com o coletivo.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Sua postura ganha um impulso de crescimento com a Lua Crescente e Júpiter no seu signo, te colocando à frente de novas oportunidades. Mas pense bem antes de assumir compromissos sem analisar os prós e os contras.

Câncer 21/06 a 22/07 A Lua Crescente e Júpiter trazem motivação para enfrentar desafios, mas o atrito com Sol e Saturno pode dificultar a harmonia entre seus planos e a realidade. É um bom momento para reavaliar e aperfeiçoar suas escolhas e ações.

Leão 23/07 a 22/08 O contato com outras pessoas se mostra estimulante e cheio de aprendizados, graças à Lua Crescente e Júpiter. No entanto, tenha cuidado ao dividir sua intimidade e também ao administrar os gastos com diversão.

Virgem 23/08 a 22/09 Seu envolvimento com o trabalho ganha força, motivando esforço e dedicação nos projetos em andamento. Busque equilíbrio entre suas ambições e as necessidades das parcerias, já que Sol e Saturno pedem mais atenção nesse aspecto.

Libra 23/09 a 22/10 O encontro da Lua Crescente com Júpiter expande seus horizontes e motiva atividades que estimulam aprendizado e autoconhecimento. Certifique-se de que suas ideias estejam alinhadas com as responsabilidades do dia a dia.

Escorpião 23/10 a 21/11 Este é um momento de mudanças importantes, favorecido pela Lua Crescente e Júpiter, te levando a buscar transformações alinhadas com os seus objetivos. Priorize momentos de introspecção e evite se expor sem necessidade.

Sagitário 22/11 a 21/12 A Lua Crescente junto a Júpiter destaca uma fase de crescimento nas relações, marcada pelo compartilhamento de conhecimento e habilidades. Diante dos desafios, tente agir com objetividade e praticidade.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Seu cotidiano ganha mais energia e entusiasmo com a Lua Crescente e Júpiter, trazendo mais leveza ao dia a dia. Busque alinhar seus interesses com as pessoas ao seu redor e adotar uma postura diplomática, especialmente em momentos de conflito.

Aquário 21/01 a 18/02 Seu círculo de amizades traz uma energia vibrante e renovadora neste período, elevando seu ânimo. Administre seus gastos com cuidado, equilibrando os momentos de lazer com suas obrigações.