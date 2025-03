Elmano cria grupo para investigar ataques de facções a provedores

Um grupo especial formado pelas forças de segurança do Estado do Ceará vai agir contra facções criminosas que vêm atacando os provedores de internet, segundo anunciou o governador Elmano de Freitas (PT) nesse sábado, 8.

"Vamos pra cima! E esses bandidos irão pagar na Justiça por esses atos criminosos", escreveu Elmano nas redes sociais. Na mensagem, o petista também informou que havia convocado uma reunião para a manhã de ontem com integrantes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e da Casa Civil para o discutir o assunto.

"No caso desses atos criminosos contra alguns provedores de internet e usuários, criamos um grupo especial de investigação, que tem identificado cada um dos criminosos, que serão presos um a um, podem ter certeza", enfatizou o governador, que tem sido pressionado a dar uma resposta imediata contra as ações dessas organizações.

Nas duas últimas semanas, os ataques a provedores de internet se intensificaram localmente, com destaque para o ocorrido no Complexo Industrial e Portuário do Ceará (Cipp), o principal e mais promissor polo econômico do Estado. Lá, houve registro de suspensão da conexão por algumas horas, atingindo empresas e residências.

Em Caucaia, município da Região Metropolitana de Fortaleza, também houve registro de cobrança de taxas por parte de facções criminosas para que o fornecimento de internet não fosse interrompido. Para induzir moradores e companhias a pagarem essa espécie de pedágio forçado para o crime, equipamentos estão sendo danificados, assim como veículos das empresas já foram atacados, dificultando o acesso a algumas localidades.

Um morador do bairro Conjunto Metropolitano, que pediu para não ser identificado, denunciou ao O POVO ter ficado sem internet após os ataques. Ele contou que, no último dia 27 de fevereiro, a internet da casa dele parou de funcionar, após danos terem sido realizados à estrutura da rede que atende o bairro.

Técnicos foram até o local e consertaram os equipamentos, mas, dois dias depois, os faccionados voltaram a quebrá-los, impondo o terror aos residentes. O morador relatou ter acionado novamente a operadora, que, desta vez, disse não haver previsão para o retorno do serviço.

Uma fonte ligada à SSPDS, que também terá a identidade preservada, relatou que a situação já havia sido comunicada oficialmente no ano passado, mas se agravou mesmo na semana do Carnaval, período durante o qual houve pelo menos três ataques a carros de empresas, todos incendiados.

Além do Conjunto Metropolitano, ele diz que casos semelhantes foram registrados no bairro Sítios Novos e ainda em São Gonçalo do Amarante, município também localizado na Região Metropolitana de Fortaleza. (Colaboraram Lucas Barbosa e Mirla Nobre)