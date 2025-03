Governador sanciona sete leis em comemoração ao 8/3

Durante a participação no "Projeto Acolher", em alusão ao Dia Internacional da Mulher, na manhã desse sábado, 8, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou sete novas leis de incentivo ao público.

No evento, o chefe do Executivo estadual, acompanhado de outras lideranças, iniciou homenageando as mulheres presentes, destacando a importância dos dados e solicitando uma salva de palmas.

As sete novas leis têm como objetivo não apenas oferecer suporte econômico, mas também instituir novas datas comemorativas e criar a segunda Delegacia da Mulher em Fortaleza.

Em seu discurso, após saudar as lideranças presentes, Elmano destacou a importância dos dados e fez referência ao contexto histórico que originou os festejos do Dia Internacional da Mulher: "Vivemos em uma sociedade com muitos desafios para os direitos das mulheres. Se olharmos para a história, em 1917, há mais de cem anos, mulheres lutaram por seus direitos, operárias batalhavam para conquistá-los. E, no dia de hoje, as mulheres no Brasil enfrentam as mesmas desigualdades: trabalham a mesma jornada que os homens, mas ganham menos".

Posteriormente, o governador citou o projeto de lei nº 1.085, que busca garantir a igualdade salarial entre mulheres e homens.

Entre as leis sancionadas por Elmano, estão a inclusão do Dia Florescer da Autoestima da Mulher no calendário oficial do estado; a modificação da lei que obriga a comunicar aos órgãos de segurança a ocorrência ou prevenção de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos, sempre que haja registro de violência no livro de ocorrências; a instituição da Semana da Mulher Empreendedora no calendário de eventos.