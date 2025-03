Concurso literário premia escritores negros

Foto: AdobeStock/divulgação Concurso premia escritores negros do Brasil

Até 31 de março, acontecem as inscrições para a primeira edição do Prêmio Kindle Vozes Negras, premiação da Amazon com parceria da Companhia das Letras que busca dar destaque e impulsionar a literatura negra no Brasil. O intuito é premiar escritores independentes.

O concurso é destinado a escritores independentes autodeclarados pretos e pardos (população negra) com publicações pelo Kindle Direct Publishing (KDP). Além disso, as obras devem estar escritas em português do Brasil e serem pertencentes ao gênero ficção.

Kindle Vozes Negras: etapas do concurso

Para se inscrever, o escritor deve cadastrar seu livro digital no programa KDP Select, usar a palavra-chave “SouVozNegra2025” e escolher a categoria “Literatura e Ficção”. Por meio de uma comissão julgadora de escritores, editores, jornalistas e críticos literários, dez trabalhos são pré-selecionados.

Os escolhidos participam de entrevistas com representantes da Amazon, da Companhia das Letras e do Black Employee Network (BEN), em que serão debatidos assuntos como sua trajetória literária e motivações. Essa etapa seleciona cinco finalistas, que passam por um corpo de jurados para decidir o vencedor.

O escritor premiado recebe R$ 35 mil, com adiantamento de royalties da obra, e terá seu livro editado e publicado pela Companhia das Letras. Demais finalistas ganham a conversão de seus trabalhos em audiolivros pela Audible Brasil. O anúncio do vencedor acontece em novembro deste ano, por meio de uma cerimônia de premiação.

Estão confirmados como jurados do concurso o pesquisador de afrofuturismo Ale Santos; a jornalista e escritora de “Quando me descobri negra”, Bianca Santana; e a professora de literatura afro-brasileira Luciany Aparecida.

Confira o edital completo clicando neste link.

Inscrições para Prêmio Kindle Vozes Negras